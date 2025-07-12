ديمبلي.. لقب كأس العالم للأندية لحسم الكرة الذهبية

يسعى النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لإكمال مهمة باريس سان جيرمان بنجاح على تشلسي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم ليصعد من جديد على منصة التتويج في موسم مذهل، ليؤكد أنه المرشح الأجدر بالفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم.

ويلعب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي غدا الأحد، ضد تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل التتويج بالنسخة الافتتاحية للبطولة التي تقام بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة.

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ويتطلع ديمبلي لقيادة ناديه لإنجاز غير مسبوق والتتويج بلقب النسخة الموسعة لكأس العالم بعدما ساهم المهاجم الفرنسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان نهاية مايو/أيار.

وساهم ديمبلي بأهداف في سبع مباريات من تسع خاضها سان جيرمان في أدوار خروج المغلوب في طريقه للفوز باللقب الأوروبي لأول مرة، ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

لكنه الأبرز وليس الوحيد، إذ يجد منافسة شرسة من ثنائي برشلونة: لامين جمال ورافينيا بعدما لعب جناح إسبانيا الواعد وصانع لعب البرازيل دورا رئيسيا في تتويج الفريق الكتالوني بالثنائية المحلية وبلوغ الدور قبل النهائي في دوري الأبطال.

وبدا أن عرش ديمبلي اهتز بعدما عاد بخفي حنين في خسارة فرنسا أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية في يونيو/حزيران الماضي، وهي مباراة برع فيها جمال وسجل هدفين ليقود بلاده إلى نهائي البطولة.

دور حاسم لديمبلي ضد ريال مدريد

لم تكن بدايته لكأس العالم للأندية جيدة، إذ غاب عن مباريات دور المجموعات بسبب الإصابة، قبل المشاركة من على مقاعد البدلاء في الفوز 4-صفر على إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في دور الستة عشر.

ولم يشارك ديمبلي منذ البداية أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية، لكنه سجل هدف ضمان الفوز 2-صفر على الفريق الألماني الذي كان يكافح قرب النهاية بحثا عن التعادل قبل أن يقضي مهاجم بروسيا دورتموند السابق على آماله.

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إلا أنه تألق في الفوز على ريال مدريد وسجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة بعد تسع دقائق فقط من البداية ليضمن الفوز لفريق المدرب لويس إنريكي مبكرا في مباراة انتهت 4-صفر.

وبعد ما قدمه أمام عملاقين أوروبيين أصبحت كفته هي المُرجحة في سباق الأفضل، لكنه يسعى إلى حسم الأمور بتكرار مستواه المميز في المباريات النهائية هذا الموسم.

وعلى الرغم من أنه لم يسجل أمام إنتر، فإنه قدم تمريرتين حاسمتين في الفوز 5-صفر في النهائي الذي أقيم في ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وسبق لديمبلي مواجهة تشلسي مرة واحدة فقط، كانت مع برشلونة في موسم 2017-2018 وسجل هدفا خلال 67 دقيقة خاضها في مباراة الدور الثاني لدور الستة عشر وقتها.

ويأمل ديمبلي أن يحسم اللقب ليقترب أكثر من حسم الكرة الذهبية أيضا التي تمنح على أساس مستوى اللاعب بين أغسطس/آب 2024 و31 يوليو/تموز الحالي، وفقا للوائح الجديدة للجائزة سعيا لأن يصبح أول فرنسي يحققها بعد كريم بنزيمة عام 2022.