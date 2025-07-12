جيك بول يخسر رهانا بمليون دولار أمام أسطورة الملاكمة مايك تايسون

سيتعين على الأميركي جيك بول دفع مليون دولار لخصمه السابق مايك تايسون أسطورة الوزن الثقيل بعد أن تغلبت الأيرلندي كاتي تيلور على البورتوريكية أماندا سيرانو للمرة الثالثة أمس الجمعة في قاعة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

واتفق الثنائي على رهان بمليون دولار عبر مكالمة فيديو خلال أسبوع النزال، وراهن تايسون على فوز تيلور بينما دعّم بول صديقته المقربة وشريكته التجارية سيرانو.

وقال بول -صانع المحتوى الذي تحول لملاكم- في تصريح نقلته صحيفة صن الإنجليزية: "حسنا، سنراهن! إذا فازت كاتي، ستحصل على مليون دولار، وإذا فازت أماندا، سأحصل على مليون دولار".

ونجحت تايلور في تحقيق فوزها الثالث على التوالي على منافستها القوية سيرانو بقرار الحكام (95-95 و97-93) لتحتفظ بلقب وزن فوق الخفيف في الملاكمة.

وبعد فوزه بالرهان نشر تايسون البالغ من العمر 59 عاما على الفور عبر الإنترنت: "تهانينا لكاتي تيلور بعد تغلبها على أماندا سيرانو في النزال الثلاثي على نتفليكس".

وشاهد أكثر من 50 مليون شخص نزال إعادة فوز تايلور على سيرانو والذي جاء بعد عامين من فوزها الأول.

وقال بول مازحا بينما استقبله بطل الوزن الثقيل السابق بلا منازع بابتسامة: "يقول كثير من الناس إن قتال أماندا سيرانو وكاتي تيلور كان أفضل من قتالنا".

ووُصف نزالهما الأول في ماديسون سكوير غاردن قبل 3 سنوات بأنه أكبر معركة في رياضة الملاكمة النسائية، إذ كانتا أول امرأتين تتصدران قتالا في القاعة.

وانتصرت تيلور بقرارات الحكام في لقائهما السابقين، بما في ذلك المواجهة المثيرة للجدل في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث خصم الحكم نقطة من تيلور بسبب نطحات الرأس.