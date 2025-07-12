تيكي تاكا عمودية وضغط مستمر.. سر نجاح إنريكي في باريس سان جيرمان

يستعد باريس سان جيرمان بطل فرنسا وأوروبا لمواجهة تشلسي غدا الأحد في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم ويسعى الفريق الباريسي للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان في تحويل الفريق إلى أحد أقوى الفرق الهجومية في طريقه إلى النهائي، فقد استطاع باريس سان جيرمان تفكيك دفاعات أندية عملاقة مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وسجل في شباكهم 10 أهداف.

وكانت الهزيمة 1-0 أمام بوتافوغو هي العيب الوحيد في سجل النادي الباريسي الذي سرعان ما صحح مساره في البطولة وانطلق في اصطياد ضحاياه واحدا تلو آخر يعكس عقلية الفوز وأسلوب لعب متطور وذكي.

ويرى إنريكي أن مفتاح طفرة فريقه يكمن في الروح الجماعية وليس الاعتماد على التألق الفردي، واستبدل الفريق النجوم المغادرين نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي بفريق ديناميكي وشاب يجسد فلسفته الكروية الشاملة.

الضغط المستمر وأسلوب التيكي تاكا العمودي

أصبح باريس سان جيرمان الفريق الهجومي الأكثر اكتمالًا في أوروبا بحسب تقرير نشره موقع ترانسفير ماركت، حيث يعتمد إنريكي على الأجنحة الخالصة أو الأجنحة المقلوبة التي تتمتع بالقدرة على التحمل والضغط.

ويضم الخط الأمامي كفاراتسخيليا وديمبيلي والموهبة الفائقة ديزيريه دوي الذي تحول إلى لاعب رقم 9 وهمي، وخلف الهجوم اختار إنريكي تشكيل خط وسط ثلاثي يضم جواو نيفيس وفيتينيا ورويز، وإلى جانب أدواره التقليدية يُكلَّف الثلاثي بأداء جميع الأدوار الأخرى والهدف من ذلك هو اللعب بكثافة عالية دائما.

لقد ابتكر إنريكي نظاما يُشكِّل فيه ثلاثي خط الوسط ضغطا مستمرا على دفاع المنافسين، وتجلت نتائجه الإيجابية خلال مبارياته السابقة وخاصة أمام ريال مدريد عندما نجح لاعب الوسط رويز في تسجيل ثنائية خلال الفوز برباعية نظيفة.

كما يجمع بين التمرير السريع والاستحواذ التقليدي بأسلوب لعب عمودي مباشر، يهدف إلى تمريرات حاسمة والهجوم من وسط الملعب. ويضمن غالبًا هذا الأسلوب إيقاعًا أعلى، وعرضًا هجوميا، ويركز على اللعب في وسط الملعب لخلق ضغط زائد.

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أسلوب التيكي تاكا العمودي يعد مزيجا من الضغط العكسي والتيكي تاكا وهدفه خلق نقاط ضغط أو مشاكل للخصم في جميع أنحاء الملعب، وعند تنفيذه بشكل جيد يمكن أن يربك خطوط الدفاع، وقد نفذ باريس سان جيرمان هذه التكتيكات بإتقان في مواجهاته السابقة.

إنريكي لا يرى نفسه نجما

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، قلل المدرب الإسباني من أهمية التلميحات حول كونه الشخصية المركزية في الفريق، وأشاد بدلا من ذلك بالتزام اللاعبين بتحقيق هدف مشترك.

وقال "لست نجما.. أنا أحب عملي. أستمتع بمسيرتي المهنية، خاصة في الأوقات الصعبة. عندما لا تسير الأمور على ما يرام أشعر بتحسن، من الجيد أن تسير الأمور على ما يرام، لأن أفضل ما في الفوز هو إسعاد جماهيرنا. كنت أفضل بكثير عندما تعرضت للنقد مقارنة بتلقي الثناء".

وألمح المدرب الذي قاد برشلونة سابقا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا إلى أن هذا الموسم قد يكون بين الأفضل في مسيرته التدريبية، لكنه أكد أن النجاح لن يتحدد إلا بعد نهائي الغد.

وقال "ربما يكون هذا أفضل موسم في مسيرتي التدريبية، لكن لا يزال أمامنا نهائي للفوز به. عندما نفوز سنتحدث عنه".

وسلط المدرب الإسباني الضوء أيضا على الطبيعة المتقلبة لكرة القدم، وضرب المثل بمعاناة مانشستر سيتي الأخيرة كقصة تحذيرية.

وأوضح "رأينا مانشستر سيتي، على سبيل المثال، فازوا بكل شيء العام الماضي ثم خسر 10 مباريات. بيب غوارديولا لا يزال أفضل مدرب في العالم، ولا يزالون ينتقدونه بشكل كبير، لذلك أفضل النقد على المديح لأنه يجعلك تشعر بالتواضع، إنه الواقع".

وجدد المدرب رؤيته لنهج يضع الفريق في المقام الأول، قائلا "يجب أن نكون فريقا يضم 11 نجما وليس نجما واحدا أو اثنين فقط، ولا حتى 11 ربما 13 أو 15 نجما. النجم الحقيقي يجب أن يكون الفريق بالكامل، هذا ما يجسده نادينا. سنخسر مجددا قريبا بالتأكيد، نريد نجوما لكن في خدمة الفريق".

ومن المتوقع أن تكون مباراة باريس سان جيرمان وتشلسي مثيرة، إذ يتنافس الفريقان على إضافة لقب دولي ثمين إلى سجلهما.

ويسعى الفريق الباريسي لاختتام عامه الحافل بالألقاب برفع كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.