نجم تشلسي يحذر من "الدوار والحرارة الخطيرة" في كأس العالم للأندية

حذر إنزو فرنانديز لاعب وسط تشلسي الإنجليزي من أن درجات الحرارة المرتفعة خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة جعلته يشعر بالدوار، ووصف اللعب في هذه الأجواء "بالخطير".

وقدمت كأس العالم الافتتاحية للأندية التي تضم 32 فريقا وتختتم غدا الأحد بمواجهة تشلسي مع باريس سان جيرمان في المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، مشهدا رائعا على أرض الملعب لكن المخاوف بشأن سلامة اللاعبين والحضور الفاتر في المدرجات بالولايات المتحدة أثارا جدلا.

وشهدت مباراة قبل النهائي بين تشلسي وفلومينينسي التي أقيمت في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي في نيوجيرسي يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) مع نسبة رطوبة تزيد عن 54 بالمئة، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار تحذير.

وكانت درجات الحرارة المرتفعة في العديد من المدن التي تستضيف البطولة بمثابة نقطة محورية في البطولة التي يُنظر لها على أنها اختبار لكأس العالم العام المقبل.

وقال فرنانديز للصحفيين أمس الجمعة "بصراحة الحرارة لا تُصدق. في ذلك اليوم، اضطررت للاستلقاء على الأرض لأنني كنت أشعر بدوار شديد".

وأضاف "اللعب في هذه الحرارة خطير وخطير جدا. علاوة على ذلك من أجل المشهد وللجماهير التي تحضر للملعب للاستمتاع وكذلك من يشاهد في المنزل. المباراة وسرعتها ليست هي نفسها، كل شيء يصبح بطيئا جدا".

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين "حسنا، دعونا نأمل أن يغيروا جدول المباريات العام المقبل، على الأقل حتى تظل البطولة مشهدا جميلا وجذابا لكرة القدم، أليس كذلك؟".

واشتكى إنزو ماريسكا مدرب تشلسي في وقت سابق من الحرارة، قائلا إنه "من المستحيل" إقامة حصص تدريبية منتظمة في فترة ما بعد الظهر في فيلادلفيا.

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وقال ليفي كولويل قلب دفاع تشلسي "كانت بعض الأماكن شديدة الحرارة، وكانت الجولة الأخيرة ساخنة، وكنت أشاهدها وأنا أفكر ‭’‬يا إلهي، هذا صعب للغاية‭’‬. شعرت بالأسف تجاههم، لكنهم نجحوا في التعامل مع الأمر ببراعة".