تاريخ مواجهات تشلسي وسان جيرمان قبل مواجهتهما بنهائي كأس العالم للأندية

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا إلى تأكيد أفضليته التاريخية الطفيفة على نظيره تشلسي الإنجليزي عندما يتقابلان وجها لوجه غدا الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

وبلغ تشلسي وسان جيرمان نهائي المونديال بعد فوزهما على فلومينيسي البرازيلي وريال مدريد الإسباني 2-0 و4-0 على التوالي في مباراتي المربع الذهبي.

🔜 See you on Sunday #CHEPSG I #FIFACWC pic.twitter.com/KJPc3VbmnH

🗓️ Chelsea on the final!

وتُعد المباراة المرتقبة بين "بي أس جي" و"البلوز" التاسعة تاريخيا بين الفريقين، حيث جمعتهما 8 مباريات رسمية سابقة وجميعها في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق باريس سان جيرمان نسبيا على تشلسي، إذ فاز الأول في 3 مباريات مقابل اثنتين للأخير، بينما فرض التعادل نفسه في اللقاءات الثلاثة المتبقية وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وغابت الانتصارات العريضة عن هذه المباريات، فكان أكبر انتصار لتشلسي قد تحقق عام 2004 وبثلاثية نظيفة.

Chelsea beat PSG 3-0 in Paris in 2004 – John Terry with the opener and @didierdrogba scoring twice… #CFC pic.twitter.com/IMEpV8sl6A

