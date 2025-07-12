رياضة|كأس العالم للأندية|فرنسا

تاريخ مواجهات تشلسي وسان جيرمان قبل مواجهتهما بنهائي كأس العالم للأندية

PSG's Zlatan Ibrahimovic, 2nd right, jumps for the ball during the Champions League round of 16 first leg soccer match between Paris Saint Germain and Chelsea at the Parc des Princes stadium in Paris, France, Tuesday, Feb. 17, 2015. (AP Photo/Michel Euler)
آخر مواجهة جمعت باريس سان جيرمان وتشلسي كانت عام 2015 (أسوشيتد برس)
12/7/2025-|آخر تحديث: 19:06 (توقيت مكة)

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا إلى تأكيد أفضليته التاريخية الطفيفة على نظيره تشلسي الإنجليزي عندما يتقابلان وجها لوجه غدا الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

وبلغ تشلسي وسان جيرمان نهائي المونديال بعد فوزهما على فلومينيسي البرازيلي وريال مدريد الإسباني 2-0 و4-0 على التوالي في مباراتي المربع الذهبي.

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وتُعد المباراة المرتقبة بين "بي أس جي" و"البلوز" التاسعة تاريخيا بين الفريقين، حيث جمعتهما 8 مباريات رسمية سابقة وجميعها في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق باريس سان جيرمان نسبيا على تشلسي، إذ فاز الأول في 3 مباريات مقابل اثنتين للأخير، بينما فرض التعادل نفسه في اللقاءات الثلاثة المتبقية وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وغابت الانتصارات العريضة عن هذه المباريات، فكان أكبر انتصار لتشلسي قد تحقق عام 2004 وبثلاثية نظيفة.

أما أعرض فوز للفريق الباريسي فتحقق بنتيجة 3-1 في عام 2014، أي بعد 10 سنوات من أكبر انتصار "للبلوز".

وتاليا نتائج المباريات الرسمية السابقة بين تشلسي وباريس سان جيرمان:

  1. باريس سان جيرمان 0-3 تشلسي (الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال 2004-2005).
  2. تشلسي 0-0 باريس سان جيرمان (الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال 2004-2005).
  3. باريس سان جيرمان 3-1 تشلسي (ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2013-2014).
  4. تشلسي 2-0 باريس سان جيرمان (إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2013-2014).
  5. باريس سان جيرمان 1-1 تشلسي (ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال 2014-2015).
  6. تشلسي 2-2 باريس سان جيرمان (إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2014-2015، بعد التمديد).
  7. باريس سان جيرمان 2-1 تشلسي (ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال 2015-2016).
  8. تشلسي 1-2 باريس سان جيرمان (إياب ثمن نهائي دوري الأبطال 2015-2016).
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يُذكر أن المباراة النهائية لأول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية ستُقام على ملعب ميتلايف الواقع بمدينة نيوجيرسي، ويحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو.

المصدر: مواقع إلكترونية

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