تاريخ مواجهات تشلسي وسان جيرمان قبل مواجهتهما بنهائي كأس العالم للأندية

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا إلى تأكيد أفضليته التاريخية الطفيفة على نظيره تشلسي الإنجليزي عندما يتقابلان وجها لوجه غدا الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

وبلغ تشلسي وسان جيرمان نهائي المونديال بعد فوزهما على فلومينيسي البرازيلي وريال مدريد الإسباني 2-0 و4-0 على التوالي في مباراتي المربع الذهبي.

وتُعد المباراة المرتقبة بين "بي أس جي" و"البلوز" التاسعة تاريخيا بين الفريقين، حيث جمعتهما 8 مباريات رسمية سابقة وجميعها في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق باريس سان جيرمان نسبيا على تشلسي، إذ فاز الأول في 3 مباريات مقابل اثنتين للأخير، بينما فرض التعادل نفسه في اللقاءات الثلاثة المتبقية وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وغابت الانتصارات العريضة عن هذه المباريات، فكان أكبر انتصار لتشلسي قد تحقق عام 2004 وبثلاثية نظيفة.

Chelsea beat PSG 3-0 in Paris in 2004 – John Terry with the opener and @didierdrogba scoring twice… #CFC pic.twitter.com/IMEpV8sl6A — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 17, 2015

أما أعرض فوز للفريق الباريسي فتحقق بنتيجة 3-1 في عام 2014، أي بعد 10 سنوات من أكبر انتصار "للبلوز".

وتاليا نتائج المباريات الرسمية السابقة بين تشلسي وباريس سان جيرمان:

باريس سان جيرمان 0-3 تشلسي (الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال 2004-2005). تشلسي 0-0 باريس سان جيرمان (الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال 2004-2005). باريس سان جيرمان 3-1 تشلسي (ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2013-2014). تشلسي 2-0 باريس سان جيرمان (إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2013-2014). باريس سان جيرمان 1-1 تشلسي (ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال 2014-2015). تشلسي 2-2 باريس سان جيرمان (إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2014-2015، بعد التمديد). باريس سان جيرمان 2-1 تشلسي (ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال 2015-2016). تشلسي 1-2 باريس سان جيرمان (إياب ثمن نهائي دوري الأبطال 2015-2016).

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يُذكر أن المباراة النهائية لأول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية ستُقام على ملعب ميتلايف الواقع بمدينة نيوجيرسي، ويحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو.