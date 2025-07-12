بيل نجم ريال مدريد السابق يختار المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

يعتقد غاريث بيل أن عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025.

ويلعب ديمبيلي وباريس سان جيرمان ضد تشلسي في نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد المقبل، حيث يتطلع النادي الباريسي إلى اختتام موسمه الرائع بكأس أخرى.

فاز النادي الباريسي بالدوري الفرنسي وفاز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بطريقة حاسمة، بعد فوزه الساحق 5-0 على إنتر ميلان بميونخ في مايو/أيار الماضي.

ولعب ديمبيلي دورا محوريا في نجاح الفريق في الفترة الأخيرة، حيث سجل 35 هدفا وصنع 16 في 53 مباراة خاضها هذا الموسم.

وقال بيل نجم ريال مدريد وتوتنهام ومنتخب ويلز السابق في تصريحات لشبكة إيه إس بي إن "أعتقد أن ديمبيلي البالغ من العمر 28 عاما هو المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، يجب علينا أيضا النظر إلى ما فازت به الفرق".

وواصل بيل "الجميع يتحدثون بوضوح عن إنجازات الأفراد، ولكن أعتقد أنه الفوز بهذه الجوائز يتطلب التتويج بدوري أبطال أوروبا، وقد فاز باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية، وإذا فاز بكأس العالم للأندية، فسيكون ديمبيلي المرشح الأكبر في رأيي".

وحصل باريس سان جيرمان على كأس فرنسا وكأس الأبطال هذا الموسم، وفي حال فوزه بكأس العالم للأندية، فإن فريق لويس إنريكي سيكمل حملته بالفوز بكل الألقاب المتاحة له.

وتوج الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بالكرة الذهبية لعام 2024، بعد منافسة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني.