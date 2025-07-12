برشلونة يعتزم تكريم ميسي في إعادة افتتاح ملعب كامب نو

يأمل نادي برشلونة لكرة القدم أن يكون نجمه السابق ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حاضرا في حفل إعادة افتتاح ملعبه الشهير سبوتيفاي كامب نو.

ويرغب النادي الكتالوني في تكريم أعظم لاعب كرة قدم في تاريخه خلال افتتاح الملعب الجديد، وهو التزام راسخ من مجلس إدارة البلوغرانا، الذي يأمل أيضًا في الحصول على رد فعل إيجابي من اللاعب الأرجنتيني نفسه، وفقا لصحيفة موندوديبورتيفو.

يخطط برشلونة لتنظيم هذا الحدث عند اكتمال تجديد الملعب وتركيب السقف، وإذا سارت الأعمال وفقًا للجدول الزمني المُخطط له سيُقام حفل التدشين وتكريم ميسي خلال موسم 2026-2027، بحسب الصحيفة.

أما إذا تعذر إكمال تركيب السقف الصيف المقبل، فسيؤجل نادي برشلونة الحفل حتى اكتمال بناء الملعب بالكامل.

ويهدف الفريق الكتالوني إلى أن يكون احتفالًا لا يُنسى يليق بإرث ميسي في النادي، مع أن ليو لن يكون النجم الوحيد في هذا الحدث، إذ من المتوقع مشاركة أساطير أخرى شكّلت أفضل فريق برشلونة في التاريخ إلى جانب العبقري الأرجنتيني الذي سجل 672 هدفًا بقميص برشلونة وحصد 35 لقبا.

غادر ميسي النادي في صيف عام 2021 بسبب الصعوبات المالية التي واجهها برشلونة آنذاك. وكان رحيله مفاجئا ولم يُودّع بالشكل اللائق، مخلفًا جرحا عميقا في وجدان اللاعب والجماهير.

بعد فترة قضاها مع باريس سان جيرمان، انضم المهاجم المولود في روزاريو إلى إنتر ميامي، حيث يلعب حاليًا إلى جانب زملائه السابقين في برشلونة، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

ويجري البولغا حاليا محادثات مع إنتر ميامي لتجديد عقده الذي ينتهي في ديسمبر/كانون الأول 2025، ولديه تطلعات للعب في كأس العالم السادسة له الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

برشلونة حامل لقب الليغا يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا الأحد الموافق 17 أغسطس/آب 2025، على أن يختتم المنافسات بلقاء فالنسيا في الجولة الأخيرة يوم 24 مايو/أيار 2026.