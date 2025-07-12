ألونسو يشرح سبب قلة مشاركة المغربي دياز في كأس العالم للأندية

لم يلعب الدولي المغربي إبراهيم دياز دقائق كثيرة خلال مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي انتهت بخسارة مذلة 0-4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي البطولة.

وبرر ألونسو لرئيس النادي فلونرتينو بيريز عدم تعويله على الدولي المغربي بأن كأس العالم كانت بطولة خاصة وقصيرة الأمد ولا يمكن فيها تغيير التشكيلة الأساسية بشكل دائم كما يفعل طوال الموسم الكروي، مؤكدا أن إبراهيم سيكون لاعبا مهما في الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديفنسا سنترال"، يريد ألونسو أن يصبح إبراهيم اللاعب الـ12 الذي يُحدث فرقا في كل مرة ينزل فيها إلى أرض الملعب.

وبعد موسم صعب، أصبح اللاعب المولود في ملقا مستعدا للعودة إلى المستوى الذي أظهره في عام 2024، لذلك يُقدم كل ما لديه في التدريبات وهو أمر يُثمّنه كل من ألونسو والجهاز الفني لريال مدريد.

ورغم قلة دقائق لعبه حتى الآن، قال إبراهيم البالغ 25 عاما عن مدربه الجديد "إنه حريص على تقديم أفضل ما لديه، إنه شخص ودود ويتحدث مع الجميع. أنا سعيد بوجوده هنا".

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يحصل إبراهيم على فرصته ويلعب دورا بالغ الأهمية في الموسم المقبل الذي سيكون طويلا وشاقا، مشيرة إلى أن الإنجليزي جود بيلينغهام سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة لعلاج مشاكل كتفه ويتوقع أن يبقى بعيدًا عن الملاعب لبضعة أشهر، وهو وضع يسعى إبراهيم لاستغلاله.

وخلال 4 مباريات مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، لعب المغربي 103 دقائق بواقع 25 دقيقة ضد الهلال السعودي و45 دقيقة ضد باتشوكا المكسيكي و8 دقائق أمام سالزبورغ النمساوي و25 دقيقة ضد باريس سان جيرمان بينما لم يشارك نهائيا ضد يوفنتوس وبوروسيا دورتموند.