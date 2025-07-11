إنتر ميامي وميسي يتفوقان على ريال مدريد في كأس العالم للأندية

أظهرت بعض الإحصائيات أن فريق إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي كان أفضل ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، مقارنة بمباراة ريال مدريد ضد الفريق الباريسي.

وفي مباراة غير متكافئة، اكتسح باريس سان جيرمان نظيره المدريدي برباعية نظيفة، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتفوق عليه أيضا في العديد من الجوانب الفنية وعلى مستوى إحصائيات المباراة.

وتظهر الإحصائيات أن إنتر ميامي استحوذ على الكرة بنسبة أكبر (33.4%) ضد باريس سان جيرمان، مقارنة بريال مدريد (31.9%) ضد الـ "بي إس جي".

ورغم الاستحواذ لم يتمكن الفريق الأميركي من التغلب على باريس سان جيرمان القوي الذي سحقه 4-0 في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، لكن أداء ميسي كان أكثر من رائع، وهو ما أكدته تقييمات موقع الإحصاءات سوفا سكور.

وخلق ميسي الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات فرصا خطيرة أكثر ضد باريس سان جيرمان مقارنة بفريق ريال مدريد بأكمله، الذي لم يحقق أي فرصة خطيرة ضد فريق المدرب إنريكي.

🧠 Inter Miami vs. PSG – 33.4% possesion.

🧠 Real Madrid vs. PSG – 31.9% possesion. Wow. 🤯 pic.twitter.com/mZjArfyUXz — The Football Arena (@thefootyarena) July 10, 2025

تاليا إحصائيات مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد: