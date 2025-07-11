يوم غيّر رونالدو أسلوب تعامل فيرغسون مع اللاعبين

كشف نيمانيا فيديتش أسطورة مانشستر يونايتد عن حادثة جعلت البرتغالي كريستيانو رونالدو سببا في تغيير نهج السير أليكس فيرغسون في التعامل مع اللاعبين.

ووفقا لفيديتش، كان "الدون" السبب وراء تهدئة السير أليكس فيرغسون أسلوبه (مجفف الشعر)، وهو توبيخ حاد وعنيف عادة ما كان يوجهه إلى اللاعبين الذين يقدمون أداء سيئا.

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وفي حديثه مع زميله السابق في فريق "الشياطين الحمر" غاري نيفيل في برنامج "ذا أوفرلاب" سلط فيديتش الضوء على علاقته بفيرغسون، وذكر كيف كان يصرخ في وجه جميع لاعبيه.

واستمر فيرغسون في تبني الأسلوب نفسه حتى واجه نجم مانشستر يونايتد السابق رونالدو، وأوضح فيديتش أن رونالدو لم يتقبل الصراخ بشكل جيد وأخذ الانتقاد على محمل شخصي وعاطفي.

🗣️ Alex Ferguson: "The best player I have ever coached in my career was Cristiano Ronaldo". pic.twitter.com/Yfu3IKmFEz — TCR. (@TeamCRonaldo) July 9, 2025

وقال فيديتش "أعتقد أنه غيّر أسلوبه بعد أن صرخ في وجه كريستيانو رونالدو، لا أعتقد أن رونالدو تقبّل ذلك، ربما كان ذلك جيدا مع اللاعبين الإنجليز، لكنه كان حذرا مع اللاعبين الأجانب الآخرين".

ونتيجة لذلك، قام فيرغسون بتكييف إستراتيجيته في إدارة الأفراد وتخفيف حدة نهجه مع لاعبين محددين.

وأشار فيديتش إلى أن فيرغسون لم يكن خائفا من المواجهة، لكنه كان ذكيا بما يكفي لفهم متى يجب عليه تعديل أسلوب تواصله للحفاظ على سلطته دون فقدان ثقة لاعبيه.

وتم تعيين فيديتش قائدا للفريق من قبل فيرغسون عام 2011 بعد تقاعد غاري نيفيل.

وقال اللاعب الصربي "لم تكن تربطني علاقة وثيقة بالمدرب، إذا سألني عن شيء ما كنت أجيبه، كان ريو فرديناند أو دارين فليتشر يتحدثان أكثر مني".

وانضم المدافع السابق إلى الشياطين الحمر المدجج بالنجوم من سبارتاك موسكو عام 2006 خلال سنوات فيرغسون المميزة، وشارك بانتظام في التشكيلة نفسها مع رونالدو.

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وفاز الثنائي بدوري أبطال أوروبا عام 2008، بالإضافة إلى 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية (مرتان).