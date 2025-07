يوم غيّر رونالدو أسلوب تعامل فيرغسون مع اللاعبين

كشف نيمانيا فيديتش أسطورة مانشستر يونايتد عن حادثة جعلت البرتغالي كريستيانو رونالدو سببا في تغيير نهج السير أليكس فيرغسون في التعامل مع اللاعبين.

ووفقا لفيديتش، كان "الدون" السبب وراء تهدئة السير أليكس فيرغسون أسلوبه (مجفف الشعر)، وهو توبيخ حاد وعنيف عادة ما كان يوجهه إلى اللاعبين الذين يقدمون أداء سيئا.

وفي حديثه مع زميله السابق في فريق "الشياطين الحمر" غاري نيفيل في برنامج "ذا أوفرلاب" سلط فيديتش الضوء على علاقته بفيرغسون، وذكر كيف كان يصرخ في وجه جميع لاعبيه.

واستمر فيرغسون في تبني الأسلوب نفسه حتى واجه نجم مانشستر يونايتد السابق رونالدو، وأوضح فيديتش أن رونالدو لم يتقبل الصراخ بشكل جيد وأخذ الانتقاد على محمل شخصي وعاطفي.

🗣️ Alex Ferguson: "The best player I have ever coached in my career was Cristiano Ronaldo". pic.twitter.com/Yfu3IKmFEz

— TCR. (@TeamCRonaldo) July 9, 2025