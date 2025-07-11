يويفا يمنع كريستال بالاس من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الجمعة- أن كريستال بالاس الإنجليزي سيشارك في دوري المؤتمر، المستوى الثالث من المسابقات القارية للأندية، بسبب روابط الملكية المشتركة مع نادي ليون الفرنسي، من خلال رجل الأعمال الأميركي جون تكستور.

وتعارضت حصة جون تكستور، البالغة 43 % في نادي كريستال بالاس، رغم محدودية تأثيره في قرارات النادي، مع لوائح يويفا الخاصة بملكية عدة أندية، وذلك نظرا لامتلاكه الكامل نادي ليون الفرنسي.

وتستهدف هذه اللوائح حماية نزاهة البطولات الأوروبية ومنع تعارض المصالح بين الأندية المشاركة، وذكر يويفا أن لجنة الشؤون المالية للأندية قبلت مشاركة نادي ليون في الدوري الأوروبي بدلا من كريستال بالاس.

وجاء هذا القرار بعدما أُعفي النادي الفرنسي، الذي يعاني من مشاكل مالية، من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وجاء قرار يويفا بعد 6 أسابيع من عدم اليقين بالنسبة للنادي الإنجليزي، الذي ألقى بظلاله على أول تأهل أوروبي في تاريخ النادي. وكان بالاس حقق إنجازا تاريخيا بفوزه على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبإمكان كريستال بالاس الاستئناف على قرار يويفا لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي. ويتعين أن تنظر القضية عاجلا في نحو شهر، قبل انطلاق مباريات الأدوار التمهيدية المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويفترض حاليا، أن يصعّد فريق نوتنغهام فورست للمشاركة في الدوري الأوروبي بدلا من دوري المؤتمر، وهي خطوة قد تجلب للنادي نحو 20 مليون يورو إضافية من جوائز الاتحاد الأوروبي المالية.

ويواجه نوتنغهام فورست قضايا محتملة عن تعدد ملكية الأندية، إذ إن مالكه، إيفانجيلوس ماريناكيس، يمتلك أيضا نادي أولمبياكوس، بطل الدوري اليوناني، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا.