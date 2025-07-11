وليامز يخسر 400 ألف متابع على إنستغرام لعدم انضمامه إلى برشلونة

بعد أن قرر الجناح الإسباني الدولي نيكو وليامز البقاء في صفوف فريقه أتلتيك بلباو وتجديد عقده حتى 30 يونيو/حزيران 2035 شهد حسابه على إنستغرام تراجعا ضخما في عدد المتابعين.

وقال بيان لبلباو على موقعه الرسمي "توصل نادي أتلتيك بلباو ونيكو وليامز إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد اللاعب لمدة 8 سنوات بعد أن كان عقده ينتهي عام 2027".

وأضاف البيان "سترتفع قيمة البند الجزائي في عقده بنسبة 50% مقارنة بالقيمة السابقة".

ونقل الموقع الرسمي لبلباو عن وليامز (22 عاما) قوله في شريط فيديو قوله "عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات فإن الأهم بالنسبة لي هو الاستماع إلى القلب، أنا حيث أريد أن أكون، هذا بيتي".

وكانت تقارير أشارت في الأيام الأخيرة إلى اقتراب برشلونة من حسم صفقة انتقال وليامز إلى صفوفه، لكن النادي الكتالوني الذي عانى أزمة مالية في السنوات الأخيرة ووجد صعوبة في تسجيل لاعبيه الجدد لم يتمكن من إتمام الصفقة.

ومنذ تجديد عقده مع بلباو خسر الجناح الدولي الإسباني أكثر من 400 ألف متابع على إنستغرام، بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فاريزيو رومانو في حسابه على فيسبوك.

ويبدو أن مشجعي الفريق الكتالوني أخذوا الأمر على محمل شخصي، وألغوا متابعتهم حساب اللاعب الذي يبلغ عدد متابعيه الحاليين 6 ملايين بعد أن كان 6.4 ملايين قبل تمديد عقده مع بلباو.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس حذر برشلونة من أن الفريق لا يستطيع تسجيل وليامز رسميا في سجلاته، لأنه لم يحترم القوانين المالية التي تطالب بتوازن في الإنفاق والمداخيل.

وفي هذا الصدد، قال تيباس لإذاعة كوبي الثلاثاء الماضي "لا يستطيع برشلونة تسجيل نيكو وليامز، لأنه لا يحترم القاعدة 1:1 التي تطالب بالتوازن بين الإنفاق والمداخيل".

ووجد الفريق الكتالوني صعوبة في تسجيل مهاجمه الدولي داني أولمو والمدافع باو فيكتور مطلع الموسم الماضي، قبل أن يسمح للاعبين باللعب مؤقتا، ثم يصبح ذلك رسميا مطلع العام الحالي.