ريال مدريد يخطط لضم نجم آخر من ليفربول مجانا

يخشى نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز تكرار سيناريو لاعبه الأسبق ألكسندر ترينت أرنولد الذي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية، مع لاعب مميز آخر وهو المدافع إبراهيما كوناتي.

وينتهي العقد الحالي لكوناتي مع ليفربول في الصيف المقبل، وهو ما يفرض على إدارة الريدز التحرك بسرعة من أجل إيجاد حلٍ لهذا الملف، من خلال تمديد العقد أو بيع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية لكي لا يخسره مجانا الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المدافع الفرنسي يملك الكلمة الأخيرة فيما إذا كان يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، ومن أجل ذلك عليه الاختيار بين أحد طريقين إما تكرار حالة أرنولد أو الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الذي قرّر في النهاية التجديد للعملاق البافاري.

🚨 JUST IN: Ibrahima Konaté has now rejected 2 contract renewal offers from Liverpool. The English club are becoming increasingly worried that the Trent situation could be repeated. @marca pic.twitter.com/fVqN7rXOEW — Madrid Zone (@theMadridZone) July 8, 2025

وأوضحت أنه إذا قرر تحقيق رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد فإن عليه عدم التمديد لليفربول، والانتظار حتى نهاية الموسم القادم 2025-2026 الذي يتزامن مع انتهاء عقده الحالي مع الريدز، والانضمام إلى النادي الملكي بعد ذلك.

ويُعد كوناتي من بين الأهداف التعاقدية لريال مدريد على المدى الطويل، خاصة أن الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز تراقب قائمة طويلة من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم يوم 30 يونيو/حزيران 2026، بعدها تحدد أولئك الذين يُعتبرون مناسبين لأسلوب "الميرنغي" بهدف تمهيد الطريق وبدء المفاوضات المحتملة اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكدت الصحيفة أن كوناتي يسير حتى الآن على خطى زميله السابق أرنولد، حيث رفض عرضين لتجديد عقده مع ليفربول، مما يعني أن جميع الدلائل تشير إلى أن المدافع الفرنسي يميل إلى الرحيل عن ملعب أنفيلد باتجاه ريال مدريد.

وبسبب ذلك وعلى عكس حالة أرنولد، يميل ليفربول إلى بيع كوناتي لعدم رغبته في تكرار سيناريو رحيل لاعب مجانا أو مقابل مبلغ مالي زهيد.

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وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "ردة فعل ليفربول هي نوع من القلق الذي يشعر به النادي الإنجليزي، وهو ما قد يسرّع صفقة انتقال كوناتي الذي حسم خياره بارتداء قميص ريال مدريد، مما يعني أن الجهود التي قامت بها الإدارة الرياضية في النادي الملكي قد تؤتي ثمارها".

وترى أن إمكانيات كوناتي تتناسب مع الاحتياجات الحالية لريال مدريد، وسط الشكوك حول الحالة البدنية لبعض اللاعبين، وأن قدومه لو تم سيساعد الفرنسي أوريلين تشواميني على العودة لمركزه الأصلي في خط الوسط بشكل نهائي.