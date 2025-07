ريال مدريد يخطط لضم نجم آخر من ليفربول مجانا

يخشى نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز تكرار سيناريو لاعبه الأسبق ألكسندر ترينت أرنولد الذي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية، مع لاعب مميز آخر وهو المدافع إبراهيما كوناتي.

وينتهي العقد الحالي لكوناتي مع ليفربول في الصيف المقبل، وهو ما يفرض على إدارة الريدز التحرك بسرعة من أجل إيجاد حلٍ لهذا الملف، من خلال تمديد العقد أو بيع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية لكي لا يخسره مجانا الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المدافع الفرنسي يملك الكلمة الأخيرة فيما إذا كان يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، ومن أجل ذلك عليه الاختيار بين أحد طريقين إما تكرار حالة أرنولد أو الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الذي قرّر في النهاية التجديد للعملاق البافاري.

🚨 JUST IN: Ibrahima Konaté has now rejected 2 contract renewal offers from Liverpool.

The English club are becoming increasingly worried that the Trent situation could be repeated. @marca pic.twitter.com/fVqN7rXOEW

— Madrid Zone (@theMadridZone) July 8, 2025