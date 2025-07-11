فيديو مراوغة كفاراتسخيليا لمبابي وغولر يحظى بشعبية على مواقع التواصل

لا يزال فيديو تدخل الجورجي فيتشا كفاراتسخيليا ببراعة أمام الفرنسي كيليان مبابي، ثم مراوغة أردا غولر خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد يحظى بشعبية واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي.

ويُظهر مقطع الفيديو، المنشور بالحركة البطيئة، قائد المنتخب الفرنسي وهو يحاول تجاوز اللاعب الجورجي، لكن الأخير صد الكرة بنجاح بقدمه اليمنى، ثم تجاوز مبابي بمراوغة ذكية.

وارتفع عدد مشاهدات الفيديو على الحساب الرسمي للبطولة على منصة إكس ليبلغ 2.1 مليون مشاهدة.

When chaos looks like choreography. Watch every game of the #FIFACWC for free live on DAZN 📺 pic.twitter.com/riwMl9uDIS — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 10, 2025

ولم يتوقف كفاراتسخيليا، أحد هدافي نهائي دوري أبطال أوروبا (5-0) ضد إنتر ميلان في نهاية مايو/أيار الماضي، بل تخطى بـ"كوبري" اللاعب التركي أردا غولر، الذي جاء ليضغط عليه، محاولا استعادة الكرة.

وكانت اللقطة الفنية الدقيقة من كفاراتسخيليا ترمز إلى سيطرة باريس سان جيرمان على ريال مدريد في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي انتهت بفوز كاسح للباريسيين بنتيجة (4-0) الأربعاء الماضي على أرض ملعب ميتلايف-نيوجيرسي.

ويسعى الجورجي، القادم من نابولي الإيطالي، إلى حصد لقبه الرابع بألوان باريس سان جيرمان يوم الأحد بعد الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.