فيديو مراوغة كفاراتسخيليا لمبابي وغولر يحظى بشعبية على مواقع التواصل

لا يزال فيديو تدخل الجورجي فيتشا كفاراتسخيليا ببراعة أمام الفرنسي كيليان مبابي، ثم مراوغة أردا غولر خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد يحظى بشعبية واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي.

ويُظهر مقطع الفيديو، المنشور بالحركة البطيئة، قائد المنتخب الفرنسي وهو يحاول تجاوز اللاعب الجورجي، لكن الأخير صد الكرة بنجاح بقدمه اليمنى، ثم تجاوز مبابي بمراوغة ذكية.

وارتفع عدد مشاهدات الفيديو على الحساب الرسمي للبطولة على منصة إكس ليبلغ 2.1 مليون مشاهدة.

When chaos looks like choreography.

