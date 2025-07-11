شاهد.. سينر يقصي ديوكوفيتش ويواجه ألكاراز في نهائي ويمبلدون للتنس

فاز يانيك سينر المصنف الأول 6-3 و6-3 و6-4 على نوفاك ديوكوفيتش بقبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس -الجمعة- ليغيب اللاعب الصربي عن النهائي في نادي عموم إنجلترا لأول مرة منذ 8 سنوات.

وبهذا يثأر اللاعب الإيطالي لخسارة مباراتيه السابقتين أمام ديوكوفيتش، الفائز باللقب 7 مرات، في ويمبلدون، ويتأهل لنهائي ثالث البطولات الأربع الكبرى لأول مرة.

ويلعب سينر (23 عاما) في النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في تكرار لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة التي خسرها الإيطالي بعد صراع دام أكثر من 5 ساعات.

It's a maiden #Wimbledon final for Jannik Sinner 💥 The Italian defeats Novak Djokovic with a dazzling 6-3, 6-3, 6-4 victory to line up a Sunday afternoon meeting with Carlos Alcaraz 🤝 Just world No.1 doing world No.1 things 😅 pic.twitter.com/jObVzUdMqA — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

ولم يظهر ديوكوفيتش (38 عاما) بأدائه المعهود في أول مجموعتين إذ خسر سينر 6 نقاط فقط على الإرسال، وفي المجموعة الثالثة، تقدم ديوكوفيتش 3-0 لكن سينر سرعان ما قضى على أي أمل في العودة في مهده.

وبدا أن ديوكوفيتش يعاني بدنيا في المراحل الأخيرة واحتاج إلى العلاج، وحسم المباراة التي استمرت لأقل من ساعتين.

وأصبح الإيطالي خامس لاعب في التاريخ يصل إلى نهائيات جميع بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، بعد نادال، وديوكوفيتش، وفيدرر، وموراي، ويسعى للفوز بلقبه الرابع في البطولات الكبرى، والأول في لندن.