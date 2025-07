"جائحة الشعر الأشقر" تجتاح برشلونة

أصبحت موجة الشعر الأشقر موجة شائعة عند نجوم برشلونة الإسباني لكرة القدم خلال توقف الموسم، حيث الاستراحة ولمسة من المرح قبل أن يبدأ العمل الشاق استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

"جائحة الشعر الأشقر" مثلما أطلق عليها الموقع البولندي بودليك، طالت زملاء لامين جمال، مثل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي وحارس المرمى فويتشيك تشيزني وقبلهما غافي لاعب خط الوسط.

تباهى الدولي البولندي ليفاندوفسكي بشَعره الأشقر الفاتح على إنستغرام، معلقًا "موسم جديد، شعر جديد، نفس الأهداف"، وليست هذه المرة الأولى التي يصبغ فيها المهاجم شعره باللون الأشقر. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أظهر تسريحة شعر شبه بيضاء، وفي الأسبوع نفسه، سجل هدفين ضد أوغسبورغ.

من جانبه، استعرض مواطنه الحارس تشيزني إطلالته الجديدة واللافتة على إنستغرام وكتب مازحا: "كلنا ارتكبنا أخطاء"، موجها كلامه إلى غافي وليفاندوفسكي ولامين جمال اللاعب الموهوب، البالغ من العمر 17 عاما، الذي يُشتبه على نطاق واسع، أنه مُسبب موجة الشعر الأشقر في الفريق الكتالوني.

ظهر لامين جمال لأول مرة بشعره الأشقر في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد في 29 أبريل/نيسان الماضي وردّ على منشورات تشيزني مازحا: "الاثنان الأفضل بعدي، ليسا سيئين"، مؤكدًا بمرح، هيمنته على الموضة.

أثارت موجة تغيير لون الشعر تكهنات المشجعين، إذ يعتقد بعضهم أنها كانت موجة منسقة على إنستغرام للاحتفال بعيد ميلاد لامين جمال الثامن عشر في 13 يوليو/تموز الجاري، بينما اعتبرها آخرون لفتة خفيفة للتضامن وسط موجة من الجدل خارج الملعب عن النجم الشاب.

Szceszny has joined the blonde brigade at Barcelona 😂 pic.twitter.com/uG3nN5HdeL

— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 10, 2025