تشافي "العاطل عن العمل" يعاني من تجاهل الأندية الأوروبية

يجد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لبرشلونة، نفسه حتى الآن بدون فريق للموسم الثاني تواليا، خاصة مع قرب بدء الأندية فترات الإعداد للموسم المقبل 2025-2026.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن الأندية الأوروبية الكبرى ستبدأ هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، فترات الإعداد للموسم الجديد، ما يعني أن جميع المقاعد الفنية "مشغولة".

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وفي ظل هذا الوضع ما زال هناك مدرب لا يجد لنفسه مكانا في الدوريات الأوروبية، في إشارة من الصحيفة إلى تشافي هيرنانديز.

وارتبط اسم تشافي في الأشهر القليلة الماضية بتدريب العديد من الأندية مثل الثنائي الإيطالي ميلان ويوفنتوس، وباير ليفركوزن الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي أثناء بحثها عن مدربين، لكن جميعها اختارت في النهاية أسماء أخرى، وما زال مدرب برشلونة السابق بلا فريق منذ رحيله عنه عام 2024.

ولا يرغب تشافي في قبول أول عرض يصله بل ينتظر مشروعا يؤمن به النادي ويعتمد عليه حقا، وعليه "لا يريد فريقا قد يتخلى عنه عند أول أزمة أو حينما لا تكون النتائج على قدر التوقعات".

ويُعد الدوري الإنجليزي الممتاز هو الخيار المفضل بالنسبة لتشافي، الذي اعترف بذلك مؤخرا في مقابلة مع موقع "ذا أثلتيك" البريطاني، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن عرضا مناسبا للانتقال إلى إنجلترا.

وصرّح تشافي "لست مستعجلا، أريد مشروعا جيدا، مشروع يقولون لي إن لدي فيه 4 سنوات للعمل وتطوير الفريق".

وأضاف "سأكون سعيدا جدا بالعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنني أعشق الشغف الموجود هناك، أما في إسبانيا كل شيء متعلق بالنتائج".

ولا يزال أمام تشافي فرصة للعودة إلى التدريب بعد 400 يوم من رحيله عن برشلونة، سواء بالتفكير في العودة مجددا إلى قطر (في إشارة إلى فترته مع نادي السد)، أو تدريب أحد الفرق السعودية في حال حصوله على عرض.

يُذكر أن تشافي رحل عن برشلونة في مايو/أيار 2024 بعد موسمين ونصف أشرف فيهما على تدريب الفريق الكتالوني.

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وخلال هذه الفترة قاد تشافي برشلونة في 143 مباراة بجميع البطولات، فاز في 91 مباراة وتعادل في 23 مقابل 29 هزيمة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

وساهم تشافي في تتويج برشلونة بلقبين هما الدوري الإسباني 2022-2023 وكأس السوبر الإسباني، قبل أن تتم إقالته من الرئيس خوان لابورتا الذي تعاقد فيما بعد مع الألماني هانسي فليك.