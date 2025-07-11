إجمالي الأرباح المالية للفرق في كأس العالم للأندية 2025

مع قرب وصول بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الموسّعة الأولى إلى خط النهاية، بات واضحا قيمة المبالغ المالية التي ربحتها الأندية الـ32 في البطولة.

وتُقام يوم الأحد المقبل المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأميركية.

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وبلغ سان جيرمان وتشلسي هذه المباراة بعد فوزهما على ريال مدريد الإسباني وفلومينينسي البرازيلي بنتيجة 4-0 و2-0 على التوالي في نصف النهائي.

وما زال "البي إس جي" و"البلوز" هما الفريقان الوحيدان القادران على زيادة المكافأة المالية الخاصة بهما، شريطة الفوز بالمباراة النهائية، فيما علمت الفرق الـ30 الأخرى قيمة حصتها بالفعل.

وسيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البطل مبلغا إضافيا قدره 34.1 مليون يورو، بزيادة تصل إلى 8.5 ملايين يورو عن قيمة الفوز في نصف النهائي.

وحتى قبل إقامة مباراتي نصف النهائي، كان ريال مدريد في صدارة الأندية من حيث إجمالي المكافآت المالية بمبلغ 75.08 مليون يورو، إلا أنه وبعد خسارته المُهينة أمام سان جيرمان تراجع إلى المركز الثالث ليتنازل عن الصدارة لصالح الفريق الفرنسي.

ويأتي الهلال السعودي في صدارة الأندية العربية المشاركة بالبطولة، من حيث قيمة المكافأة المالية حيث ربح 31.12 مليون يورو وضعته في المركز العاشر بالمجمل.

وتاليا المكافآت المالية لكل فريق في كأس العالم للأندية:

باريس سان جيرمان الفرنسي: 95.5 مليون يورو وسترتفع إلى 104.08 ملايين في حال تتويجه باللقب. تشلسي الإنجليزي: 93.46 مليون يورو وستبلغ 101.99 مليون في حال تتويجه باللقب. ريال مدريد الإسباني: 75.08 مليون يورو. فلومينينسي البرازيلي: 74.44 مليون يورو. بايرن ميونخ الألماني: 52.96 مليون يورو. بوروسيا دورتموند الألماني: 47.59 مليون يورو. مانشستر سيتي الإنجليزي: 47.05 مليون يورو. بالميراس البرازيلي: 36.22 مليون يورو. إنتر ميلان الإيطالي: 33.49 مليون يورو. الهلال السعودي: 31.12 مليون يورو. بنفيكا البرتغالي: 27.21 مليون يورو. فلامنغو البرازيلي: 25.21 مليون يورو. بوتافوغو البرازيلي: 24.3 مليون يورو. يوفنتوس الإيطالي: 24.2 مليون يورو. بورتو البرتغالي: 21.84 مليون يورو. أتلتيكو مدريد الإسباني: 21.57 مليون يورو. إنتر ميامي الأميركي: 19.2 مليون يورو. مونتيري المكسيكي: 19.2 مليون يورو. ريفر بليت الأرجنتيني: 16.56 مليون يورو. بوكا جونيورز الأرجنتيني: 15.65 مليون يورو. سالزبورغ النمساوي: 14.38 مليون يورو. صن داونز الجنوب أفريقي: 11.47 مليون يورو. الترجي التونسي: 10.56 ملايين يورو. العين الإماراتي: 10.56 ملايين يورو. الأهلي المصري: 10.56 ملايين يورو. لوس أنجلوس إف سي الأميركي: 9.65 ملايين يورو. سياتل ساوندرز الأميركي: 8.74 ملايين يورو. أوراوا ريد دياموندز الياباني: 8.74 ملايين يورو. أولسان هيونداي الكوري الجنوبي: 8.74 ملايين يورو. الوداد المغربي: 8.74 ملايين يورو. باتشوكا المكسيكي: 8.74 ملايين يورو. أوكلاند سيتي النيوزلندي: 4.19 ملايين يورو.