الكشف عن موعد قرعة ملحق تصفيات كأس العالم

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -الجمعة- إن قرعة ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ستقام يوم الخميس المقبل في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبعد أن حسمت بالفعل 6 من أصل 8 مقاعد مباشرة مخصصة لآسيا في كأس العالم بأميركا الشمالية بعد نهاية المرحلة الثالثة، تتنافس 6 منتخبات في الملحق من أجل مقعدين في البطولة.

وتتنافس منتخبات إندونيسيا والعراق وعُمان وقطر والسعودية والإمارات في الملحق الذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن الفرق ستوزع على 3 مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمنتخبات آسيا، والذي أعلن عنه خصيصا يوم 13 يونيو/حزيران الماضي.

وتأتي قطر والسعودية في المستوى الأول، والعراق والإمارات في المستوى الثاني، وعُمان وإندونيسيا في المستوى الثالث.

وستقسم المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 3 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام مباريات الملحق بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع، وتستضيف قطر والسعودية مباريات الملحق.

وبعد نهاية الملحق، سيتواجه صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة في مباراتي ذهاب وإياب تقامان يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.