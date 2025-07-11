أرقام مذهلة وموسم تاريخي لباريس سان جيرمان

يواصل باريس سان جيرمان بطل أوروبا إبهار العالم، ليس بسبب نتائجه الكبيرة أمام الفرق الأوروبية العملاقة فقط، بل بفعل أرقامه المذهلة التي ما زال يحققها في موسمه التاريخي 2024-2025.

وبلغ سان جيرمان أمس نهائي بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الموسّعة الأولى بعد انتصار باهر وعريض على ريال مدريد 4-0، في المباراة التي جرت على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأميركية.

ومنذ تتويجه بلقب كأس فرنسا في 24 مايو/أيار 2025 على حساب ستاد ريمس بالفوز عليه 3-0 بملعب سان دوني حقق سان جيرمان العديد من الأرقام اللافتة.

ومع تلك المباراة المذكورة، لم يخسر الـ"بي إس جي" سوى مرة واحدة في المباريات الـ8 الأخيرة، وكانت أمام بوتافوغو البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

كما لم تستقبل شباكه إلا هدفا واحدا أمام الفريق ذاته، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات رغم أنه خاض العديد منها أمام فرقٍ عملاقة بحجم إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وريال مدريد.

أربع مباريات متتالية بشباك نظيفة للعملاق الإيطالي! 🧱 pic.twitter.com/WYEBjlFxPy — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 9, 2025

كما سجّل العملاق الباريسي 24 هدفا خلال المباريات الـ8 الأخيرة في جميع البطولات، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة.

نتائج المباريات الأخيرة لباريس سان جيرمان في جميع البطولات:

باريس سان جيرمان 3-0 ستاد ريمس (نهائي كأس فرنسا).

باريس سان جيرمان 5-0 إنتر ميلان (نهائي دوري أبطال أوروبا).

باريس سان جيرمان 4-0 أتلتيكو مدريد (الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال الأندية).

باريس سان جيرمان 0-1 بوتافوغو البرازيلي (الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الأندية).

سياتل ساوندرز الأميركي 0-2 باريس سان جيرمان (الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال الأندية).

باريس سان جيرمان 4-0 إنتر ميامي (ثمن نهائي مونديال الأندية).

باريس سان جيرمان 2-0 بايرن ميونخ (ربع نهائي مونديال الأندية).

باريس سان جيرمان 4-0 ريال مدريد (نصف نهائي مونديال الأندية).

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وفي المباراة الأخيرة ضد ريال مدريد تثبت إحصائيات أبرزتها صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية أن سان جيرمان سيطر على المباراة بشكل كامل.

وأوضحت أن لاعبي النادي الباريسي سدّدوا 18 مرة، بينها 8 على المرمى، كما نفّذوا 706 تمريرات منها 654 ناجحة، مقابل 273 تمريرة صحيحة فقط من أصل 334 تمريرة للاعبي ريال مدريد.

مكاسب مالية

في هذه الأثناء انتعشت خزينة باريس سان جيرمان بمكافأة قدرها 25.4 مليون يورو مقابل فوزه على الريال في نصف نهائي مونديال الأندية فقط.

وأوضحت شبكة "أر إم سي سبورت" الفرنسية أن الفوز على ريال مدريد في هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة العالمية هو الأكثر تحقيقا للأرباح في تاريخ سان جيرمان.

وأشارت إلى أن أعلى مبلغ حصل عليه باريس سان جيرمان من قبل هو 18.5 مليون يورو، وذلك مقابل تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

ومنذ بداية البطولة حتى الآن جمع الفريق الباريسي مبلغ 91 مليون يورو، مقسمة بين مكافأة المشاركة والمبالغ المخصصة لكل فوز.

ويصطدم باريس سان جيرمان بنظيره تشلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف أيضا عند الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.