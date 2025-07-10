سر صورة أطلقت عاصفة غونزالو غارسيا مع ريال مدريد

فاجأ غونزالو غارسيا زملاءه قبل جماهير ريال مدريد بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

واستفاد غونزالو من غياب كيليان مبابي في بداية البطولة بسبب وعكة صحية ليترك بصمته ويساهم في بلوغ النادي الملكي نصف النهائي.

وبسبب تمركزه المميز وأهدافه الحاسمة خاصة هدفه الرائع ضد يوفنتوس الايطالي في ثمن النهائي، قاد فريقه إلى المربع الذهبي، ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن ثمة صورة وراء ما وصفته بإطلاق "عاصفة غونزالو".

وسجل غارسيا 4 أهداف وصنع هدفا في أول 5 مباريات مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع دي ماريا وغيراسي وليوناردو.

وتسرد الصحيفة أن "المهاجم تعرض لضربة قوية بعد أن استبعده المدرب كارلو أنشيلوتي الصيف الماضي من قائمة اللاعبين الشباب للجولة الصيفية.

وأضافت "تم اختيار أوبرادور، وأسينسيو، وسيزار بالاسيوس، وفران غونزاليس، وخوان مارتينيز، وماريو مارتن، وخاكوبو رامون، وجيريمي، ولورنزو أغوادو، ونيكو باز، وألفارو رودريغيز".

وكان من الصعب على غونزالو تقبّل الصورة النمطية للاعبين الشباب التي نشرها ريال مدريد وشعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من السفر".

⚫ Gonzalo se llevó un duro golpe tras caerse de la gira del pasado verano. Un año después triunfa en EE.UU. https://t.co/64e4nGJvue — MARCA (@marca) July 8, 2025

انتفاضة غونزالو

وتألق غونزالو الموسم الماضي وسجل 25 هدفا مع الفريق الرديف وتلقى بعض العروض من أندية في الدوري الإسباني في يناير/كانون الثاني الماضي قبل أن يتم استدعاؤه من المدرب ألونسو لمونديال الأندية ثم المشاركة 5 مرات متتالية أساسيا.

وصف غونزالو بأنه "راؤول الجديد" في تلميح إلى ثالث هدافي ريال مدريد عبر التاريخ، والذي لا يتقدم عليه سوى كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

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كما أبدى اللاعب سعادته بالدخول في مقارنة مع المهاجم خوسيلو الذي ساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا بالموسم قبل الماضي، ثم انتقل إلى الدوري القطري.

وقال غونزالو: "أكون خوسيلو الجديد؟ لم لا؟ يمكنني أن أؤدي دور خوسيلو.. أنا أعيش حلما. ما أفعله لم أكن أفكر فيه على الإطلاق".

وبات تألق غونزالو يهدد بقاء إندريك في البرنابيو ودفع النادي الملكي للتفكير في إعارته الموسم المقبل بسبب عدم وجود فرصة لمشاركته.

ومع وجود غارسيا ومبابي وفينيسيوس جونيور وفرانكو ماستانتونو، الذي لم ينضم إلى النادي بعد، سيتراجع ترتيب إندريك في الموسم المقبل.

وبناء عليه، يخطط ريال مدريد لخروج إندريك على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة وتطوير نفسه.