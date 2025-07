أول متحف بآسيا يسلط الضوء على مسيرة رونالدو الاستثنائية

يسلط أول متحف في هونغ كونغ بالصين الضوء على حياة ومسيرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وداخل "كيه 11 آرت مول" الفاخر، وبمعارض تفاعلية متطورة وتذكارات نادرة وقصص مُلهمة، يُقدم متحف "سي آر لايف هونغ كونغ" للزوار تجربة غامرة تُشيد بالمسيرة المهنية الاستثنائية للنجم البرتغالي وإنجازاته.

ويمكن للزوار التفاعل مع تجهيزات تكنولوجية متطورة، مثل أكشاك صور تحتوي على نسخ طبق الأصل بالحجم الطبيعي للاعب كرة القدم، واستكشاف محتوى تحفيزي يهدف إلى إلهام الشباب والحالمين لتحقيق أحلامهم.

