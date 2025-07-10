الصراع يشتعل على مركز حراسة مرمى برشلونة

يشتعل الصراع على مركز حراسة مرمى برشلونة بعد أن يجد النادي نفسه في وضع غير مألوف بامتلاكه 4 حراس بعد تجديد عقد البولندي فويتشيك تشيزني.

ويمتلك النادي الكتالوني الآن 4 حراس ضمن قائمته، اثنان منهما مسجلان رسميا، وهما مارك أندريه تير شتيغن وإيناكي بينيا.

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وتعاقد برشلونة مع خوان غارسيا من إسبانيول كأولى صفقاته الصيفية، وأعلن رسميا أول أمس الاثنين عن توقيع عقد جديد مع تشيزني لمدة عامين حتى عام 2027 في مفاجأة غير متوقعة.

وصرح برشلونة بأن "هذه الصفقة تأتي بعد موسم رائع لحارس المرمى بعد وصوله المفاجئ لتغطية إصابة مارك أندريه تير شتيغن الطويلة والمؤسفة".

الوضع الجديد يضع حراس المرمى في تنافس محموم من أجل الظفر بمنصب الحارس الأساسي للبرسا مثلما يشكل تحديا للمدرب هانسي فليك للاختيار بينهم.

وبالنسبة لبرشلونة، فإن الخطة هي أن يكون غارسيا حارس مرمى أساسيا في الفريق الموسم المقبل مع تشيزني حارسا احتياطيا.

ومع وصول غارسيا يحاول النادي دفع تير شتيغن نحو الرحيل، ويعتقد أنه إذا رأى أن مركزه الأساسي في خطر فسيبحث عن نادٍ جديد.

لكن نواياه تتعارض تماما مع نوايا تير شتيغن الذي رأى أن انتقال غارسيا هذا قد وضع مركزه الأساسي موضع شك، وهو مركز احتفظ به دائما لعقد من الزمان منذ رحيل كلاوديو برافو عن كامب نو.

ويصر برشلونة على رحيل تير شتيغن الذي لا تزال لديه 3 سنوات في عقده، ويتطلع إلى البقاء حارسا أساسيا للبارسا.

وصرح الحارس الألماني في وقت سابق بأنه واثق من أنه إذا بقي وقاتل من أجل مكانه فسيستعيد مركزه الأول في الفريق.

بينيا سيغادر

يدرك إيناكي بينيا أن عليه الرحيل بالنظر لما حدث معه الموسم الماضي عندما تعاقد برشلونة مع تشيزني لخلافة تير شتيغن المصاب، ووجد نفسه على مقاعد البدلاء.

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وشارك بينيا في 23 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، لكن تشيزني كان الخيار الأول للنادي في الدور الثاني للموسم، حيث شارك في 30 مباراة مع فريق فليك عام 2025، وأصبح الحارس الأول في مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن بينيا بدأ تحليل العروض التي تلقاها، وتتمثل فكرته الراهنة في التوصل إلى اتفاق مع ناديه الجديد، قبل أن يعود البرسا إلى التدريبات التحضيرية وخضوع عناصر الفريق للفحوصات الطبية يوم الأحد الموافق 13 يوليو/تموز الجاري.

وبغض النظر عن رحيل بينيا ستشكل إدارة مركز حراسة المرمى تحديا كبيرا للمدرب فليك.

ولن يكون من السهل تحديد من سيبدأ أساسيا في أول مباراة بالدوري الإسباني ضد مايوركا، خصوصا أن هذا سيحدث قبل 15 يوما من إغلاق سوق الانتقالات، وما هو واضح اليوم قد يصبح غامضا لاحقا.