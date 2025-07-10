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شاهد.. لفتة إنسانية من رئيس باريس سان جيرمان تجاه طفل أصيب في المدرجات

ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يقدم علاجا لطفل المصدر: @MegaPSG_ منصة إكس
ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يقدم علاجا لطفل بمدرجات الملعب (مواقع التواصل الاجتماعي)
10/7/2025-|آخر تحديث: 23:56 (توقيت مكة)

قام ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بلفتة إنسانية تجاه طفل أصيب خلال الاحتفالات بأحد أهداف النادي الباريسي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واكتسح باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية -الأربعاء- وخلال احتفالات النادي الباريسي بأحد أهدافه، أصيب أحد المشجعين الصغار في ذراعه.

تأثر ناصر الخليفي بالموقف وتدخل شخصيا لمعالجة الطفل بنفسه قبل أن يحضره إلى منصة كبار الشخصيات ليبقى معه ويستمتع بمشاهدة ما تبقى من المباراة.

ويلتقي سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد المقبل نادي تشلسي الذي فاز على فلومينينسي 2-صفر.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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