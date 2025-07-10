شاهد.. لفتة إنسانية من رئيس باريس سان جيرمان تجاه طفل أصيب في المدرجات

قام ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بلفتة إنسانية تجاه طفل أصيب خلال الاحتفالات بأحد أهداف النادي الباريسي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واكتسح باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية -الأربعاء- وخلال احتفالات النادي الباريسي بأحد أهدافه، أصيب أحد المشجعين الصغار في ذراعه.

تأثر ناصر الخليفي بالموقف وتدخل شخصيا لمعالجة الطفل بنفسه قبل أن يحضره إلى منصة كبار الشخصيات ليبقى معه ويستمتع بمشاهدة ما تبقى من المباراة.

Lors des célébrations après les buts du PSG, un jeune supporter a été blessé au bras. Touché par la situation, Nasser Al-Khelaïfi est intervenu personnellement en faisant monter l’enfant en tribune VIP pour rester avec lui. #PSGpic.twitter.com/32WSYsxlBt — ParisTeam (@Paristeamfr) July 10, 2025

ويلتقي سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد المقبل نادي تشلسي الذي فاز على فلومينينسي 2-صفر.