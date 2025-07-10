مودريتش يحذر ألونسو مما ينتظره في ريال مدريد

حذّر لوكا مودريتش زميله ومدربه في ريال مدريد تشابي ألونسو مما ينتظره في البيرنابيو الموسم المقبل وانتهز الفرصة ليتمنى له حظا سعيدا في مسيرته التدريبية.

وخاض مودريتش البالغ من العمر 39 عاما مباراته الأخيرة مع ريال مدريد أمس الخميس ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي خسرها (4-0)، مسدلا الستار على مسيرة رائعة استمرت 13 عامًا مع الملكي.

وسينتقل لاعب الوسط الكرواتي إلى ميلان الإيطالي ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الرياضية بعد أن صنع تاريخًا في العاصمة الإسبانية.

بعد مباراة أمس، عانق تشابي ألونسو بحرارة اللاعب الكرواتي الذي كان يشاركه غرفة الملابس عندما كانا لاعبين في الريال، بل وحققا معا لقب بطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة في تاريخ النادي.

ووفقا لصحيفة ديفينسا سنترال، تحدث الكرواتي مع ألونسو وأعطاه لمحة عما ينتظره بعد عودته من الإجازة، متمنيًا له كل التوفيق "ستتلقى ضربات قوية، أنت تعلم ذلك، ولكن إذا سارت الأمور كما تريد، فستفوز بالكثير من الأشياء. هذا أمر مؤكد".

وكان اللاعب رقم 10 واضحا تماما بشأن ألونسو، يعرف النادي أكثر من أي شخص آخر، وهو ملم بكيفية إدارة النادي ومحيطه، وهذا ليس مفاجئًا.

ألونسو: سنبدأ من الصفر

حاول ألونسو التطلع بإيجابية إلى الموسم الجديد بقوله "هذه المباراة هي الأخيرة في الموسم، وليست بداية الموسم المقبل. سنستفيد كثيرا من هذه المباراة، ثمة إيجابيات كثيرة. نخرج من هنا بفريق أفضل، وأنا مقتنع بأن هذا سيساعدنا على بدء الموسم المقبل بشكل أفضل".

وكما هو الحال مع جميع الفرق الأوروبية التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم للأندية، فإن العودة إلى الموسم المقبل ستكون سريعة.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة لألونسو كمدرب لريال مدريد في الدوري الإسباني في 19 أغسطس/آب المقبل، على أرضه ضد أوساسونا.

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ولم تُجدِ محاولات تأجيل المباراة نفعًا حتى الآن، مما يعني أن أمام اللاعبين أقل من 6 أسابيع للخلود إلى الراحة ثم الشروع في فترة تحضيرية كاملة مع مدربهم الجديد.