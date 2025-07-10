موعد نهائي كأس العالم للأندية بين سان جيرمان وتشلسي والقنوات الناقلة

في مواجهة أوروبية خالصة في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، يلعب سان جيرمان الفرنسي ضد تشلسي الإنجليزي في المباراة النهائية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة.

ويلتقي تشلسي وباريس سان جيرمان الأحد المقبل (13 يوليو 2025) على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي والذي يسع 82 ألفا و566 مشجعا.

وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة (15:00 بتوقيت نيوجيرسي).

ما القنوات الناقلة لمباراة تشلسي ضد سان جيرمان بنهائي مونديال الأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي أكشن" (MBC ACTION)

قناة "إم بي سي" (MBC)

ويقدم موقع الجزيرة نت رياضة تغطية مباشرة -لحظة بلحظة- لهذا النهائي الأوروبي المرتقب.

سان جيرمان وتشلسي بطلا أوروبا

ويعد تأهل سان جيرمان وتشلسي للنهائي تتويجا للموسم الماضي الناجح للفريقين وخاصة سان جيرمان الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في حين فاز تشلسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ولا يزال سان جيرمان ينعم بمجد موسمه التاريخي 2024-2025 الذي حقق فيه ثلاثية تاريخية، ويقدّم أداءً مثاليا في سعيه نحو لقب كأس العالم للأندية.

وفاز سان جيرمان 2-صفر على بايرن ميونخ في مباراة الدور ربع النهائي قبل أن يضرب في نصف النهائي برباعية الأربعاء الماضي ريال مدريد (الذي توج بالبطولة 5 مرات سابقا).

وسبقه تشلسي بالتأهل للنهائي بعد أن فاز، الثلاثاء الماضي، في نصف النهائي الآخر 2-صفر على فلومينينسي البرازيلي.