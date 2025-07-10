ميسي يسجل ثنائية رابعة تباعا مع إنتر ميامي ويحطم رقم بيليه

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إنجازات جديدة في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين (MLS).

وقاد ميسي فجر اليوم إنتر ميامي لتحقيق فوز جديد في الدوري المحلي بعدما سجّل هدفي فريقه (2-1) أمام نيو إنغلاند ريفولوشن ضمن الجولة الـ21 من البطولة والتي أُقيمت على ملعب جيليت.

Busquets ➡️ Messi 😮‍💨 pic.twitter.com/0dTp41hu50 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 10, 2025

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ثنائية ميسي الجديدة خلال عرضه الباهر أمام نيو إنغلاند تُعد تاريخية لجملة أسباب.

وأصبح ميسي البالغ من العمر 38 عاما أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي على الإطلاق يسجل هدفين في 4 مباريات متتالية.

وفي ما يلي المباريات الأربع المتتالية التي سجّل فيها ميسي هدفين:

إنتر ميامي 4-2 مونتريال إمباكت.

إنتر ميامي 5-1 كولومبوس كرو.

مونتريال إمباكت 1-4 إنتر ميامي.

نيو إنغلاند ريفولوشن 1-2 إنتر ميامي.

Fourth straight MLS game with two goals for Leo Messi: Montréal: ⚽⚽

Columbus: ⚽⚽

Montréal: ⚽⚽

New England: ⚽⚽ pic.twitter.com/0SZYx1xEsy — B/R Football (@brfootball) July 10, 2025

من جهتها، أكدت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية أن هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها سلسلة متشابهة.

وذكرت أن ميسي سجّل أكثر من هدف في 6 مباريات متتالية عام 2012، حين كان لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني.

في الأثناء، تجاوز ميسي الرقم الذي يملكه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في عدد مرات الظهور بالدوري الأميركي.

ووصل ميسي إلى 65 مباراة مع إنتر ميامي، بينما خاض بيليه 64 مباراة مع نيويورك كوزموس وذلك في سبعينيات القرن الماضي.

لكن ميسي يتفوق بشكل واضح على بيليه في الإسهامات التهديفية، إذ سجل البرغوث 52 هدفا وصنع 24 أخرى، في المقابل هز "الجوهرة السمراء" الشباك 37 مرة بالإضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.

Lionel Messi alcançou os números de jogos de Pelé pelo NY Cosmos. (64) Mas em termos de gols e assistências o argentino já o SUPEROU… pic.twitter.com/Raflrx5apa — Messi Brasil (@LM10Brasil) July 7, 2025

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وبهدفيه في شباك نيو إنغلاند، رفع ميسي رصيده من الأهداف في الموسم الحالي من الدوري الأميركي إلى 14، ليقف على بُعد هدفين فقط من الهدّاف سام سوريدغ لاعب ناشفيل.

وأشاد خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي بمواطنه ميسي قائلا "من الواضح أنه لاعب استثنائي. بنظري هو أفضل لاعب في تاريخ هذه الرياضة".

وأضاف "من المذهل كيف يواصل القيام بأشياء كنا نظن قبل سنوات طويلة أننا لن نراها في هذه المرحلة من مسيرته، لكنه في النهاية لاعب فريد ونحن محظوظون بوجوده معنا".

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 35 نقطة وضعته في المركز الخامس بجدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأميركي بفارق 7 نقاط عن سينسيناتي المتصدر، علما بأن فريق ميسي لديه 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية التي وصل فيها إلى الدور ثمن النهائي.

ويستعد إنتر ميامي حاليا لخوض مباراته المقبلة عندما يستقبل ضيفه ناشفيل ثاني الترتيب على ملعب "تشيس ستاديوم"، وذلك فجر الأحد المقبل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.