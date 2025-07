ميسي يسجل ثنائية رابعة تباعا مع إنتر ميامي ويحطم رقم بيليه

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إنجازات جديدة في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين (MLS).

وقاد ميسي فجر اليوم إنتر ميامي لتحقيق فوز جديد في الدوري المحلي بعدما سجّل هدفي فريقه (2-1) أمام نيو إنغلاند ريفولوشن ضمن الجولة الـ21 من البطولة والتي أُقيمت على ملعب جيليت.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ثنائية ميسي الجديدة خلال عرضه الباهر أمام نيو إنغلاند تُعد تاريخية لجملة أسباب.

وأصبح ميسي البالغ من العمر 38 عاما أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي على الإطلاق يسجل هدفين في 4 مباريات متتالية.

Fourth straight MLS game with two goals for Leo Messi:

Montréal: ⚽⚽

Columbus: ⚽⚽

Montréal: ⚽⚽

New England: ⚽⚽ pic.twitter.com/0SZYx1xEsy

— B/R Football (@brfootball) July 10, 2025