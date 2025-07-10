حاول تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني تبرير الهزيمة الثقيلة 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، الأربعاء، بأن فريقه سيبدأ "عصرا جديدا بعد الراحة الموسم المقبل".

ويحمّل الخبراء المدرب الإسباني الخسارة القاسية، بعد أن جاء تغييره الخططي أمام سان جيرمان بنتائج عكسية.

وفي غياب المدافع الموقوف دين هاوسن والمصاب ترينت ألكسندر-أرنولد، عاد ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق قبل أسابيع، إلى اللعب بـ4 لاعبين في الخط الخلفي بدلا من الاعتماد على 5 مدافعين.

وبفضل هذا التغيير الخططي تمكن غونزالو غارسيا المتألق في البطولة من المشاركة أساسيًا إلى جانب النجم كيليان مبابي، الذي استعاد أخيرا كامل قوته بعد غيابه عن معظم البطولة بسبب المرض، لكن هذا التغيير لم يؤت ثماره.

واستفاد باريس سان جيرمان سريعًا من الضعف الدفاعي لريال، وسجل هدفين في أول 9 دقائق وبدت الأمور تحت سيطرته.

وقال ألونسو "تأخرنا بهدفين ولم نتمكن من إيجاد موطئ قدم. لقد كانت هزيمة مؤلمة، يجب أن نقر بأننا لم نكن على المستوى المطلوب اليوم".

لم يجر ريال أي تغييرات بين الشوطين وقال ألونسو للصحفيين إنه كان يعتقد أن الفريق كان يحظى ببعض الفرص التهديفية قبل أن يجري تبديلات في منتصف الشوط الثاني.

وقال "كان لدينا بعض أوجه القصور في بعض النقاط، وأحيانا من الجيد أن نرى أخطاءنا ويمكنك استخلاص الدروس للمستقبل".

ورغم مرارة الخسارة، فإن ألونسو أكد للجماهير أن القادم أفضل ولم يستبعد إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد.

وقال "نبدأ عصرا جديدا بعد الراحة… نريد بناء فريق يلعب كوحدة واحدة، يلعب فيه الجميع معا… لقد كنا على بعد مباراة واحدة (من النهائي) والأمر مؤلم ودعونا نرى ما سيحدث الآن".