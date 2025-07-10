رياضة

شاهد.. مودرن سبورت يقدم التونسي المزهود بطريقة مختلفة

اللاعب أحمد المزهود لاعب مودرن سبورت (@Cairo24Sports)
التونسي أحمد المزهود لاعب مودرن سبورت المصري (مواقع التواصل)
10/7/2025-|آخر تحديث: 17:36 (توقيت مكة)

رحب نادي مودرن سبورت -المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم- بطريقة مبتكرة بلاعبه التونسي الجديد أحمد المزهود الذي انضم للنادي في صفقة انتقال مجاني، قادما من نجم المتلوي.

ونشر النادي مقطع فيديو على منصة إكس يستعرض معالم تونس السياحية، قبل أن ينتقل اللاعب إلى مصر ويسير في شوارعها وحواريها ويتناول الطعام على عربة فول مع استعراض الأهرامات والنيل.

وقال مودرن سبورت في تعليق على الفيديو: "أكله فول، وديه الهرم.. أحمد المزهود في مودرن سبورت حضر".

ونجح النادي المصري في التعاقد مع الظهير الأيسر التونسي الذي سعى الترجي للحصول على خدماته.

وهو رابع صفقات مودرن سبورت -الذي يدربه مجدي عبد العاطي- بعد التعاقد مع الحارس محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي، استعدادا للموسم الجديد رغبة في الوجود بالمربع الذهبي والتأهل لمشاركة أفريقية مرة أخرى.

كان مودرن سبورت انفصل عن مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة في الأول من يونيو/حزيران الماضي بعد نحو 3 أشهر فقط من توليه المنصب.

وتولى بن شيخة المسؤولية في مودرن سبورت، خلفا للفرنسي فرانك دوما الذي أقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وخلال 12 مباراة لمودرن سبورت في الدوري المصري تحت قيادة بن شيخة، فاز الفريق 5 مرات وتعادل في 3 مناسبات وخسر 4 مواجهات، ليبتعد عن مراكز الخطر في نهاية الموسم قبل أن يقرر المسؤولون إلغاء الهبوط.

وودع مودرن سبورت كأس مصر وكأس الرابطة مبكرا.

المصدر: رويترز

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