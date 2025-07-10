شاهد.. مودرن سبورت يقدم التونسي المزهود بطريقة مختلفة

رحب نادي مودرن سبورت -المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم- بطريقة مبتكرة بلاعبه التونسي الجديد أحمد المزهود الذي انضم للنادي في صفقة انتقال مجاني، قادما من نجم المتلوي.

ونشر النادي مقطع فيديو على منصة إكس يستعرض معالم تونس السياحية، قبل أن ينتقل اللاعب إلى مصر ويسير في شوارعها وحواريها ويتناول الطعام على عربة فول مع استعراض الأهرامات والنيل.

وقال مودرن سبورت في تعليق على الفيديو: "أكله فول، وديه الهرم.. أحمد المزهود في مودرن سبورت حضر".

ونجح النادي المصري في التعاقد مع الظهير الأيسر التونسي الذي سعى الترجي للحصول على خدماته.

وهو رابع صفقات مودرن سبورت -الذي يدربه مجدي عبد العاطي- بعد التعاقد مع الحارس محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي، استعدادا للموسم الجديد رغبة في الوجود بالمربع الذهبي والتأهل لمشاركة أفريقية مرة أخرى.

أكله فول وديه الهرم 🇪🇬🤝🇹🇳 أحمد المزهود في مودرن سبورت حضر ✅#مودرن_سبورت #احنا_مودرن pic.twitter.com/BcFRx5kSdA — Modern Sport FC (@modernsportfc) July 9, 2025

كان مودرن سبورت انفصل عن مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة في الأول من يونيو/حزيران الماضي بعد نحو 3 أشهر فقط من توليه المنصب.

وتولى بن شيخة المسؤولية في مودرن سبورت، خلفا للفرنسي فرانك دوما الذي أقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وخلال 12 مباراة لمودرن سبورت في الدوري المصري تحت قيادة بن شيخة، فاز الفريق 5 مرات وتعادل في 3 مناسبات وخسر 4 مواجهات، ليبتعد عن مراكز الخطر في نهاية الموسم قبل أن يقرر المسؤولون إلغاء الهبوط.

وودع مودرن سبورت كأس مصر وكأس الرابطة مبكرا.