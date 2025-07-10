"سبيتار" القطري شريكا بالمؤتمر الطبي الثامن للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، اختيار مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي شريكا رئيسيا في النسخة الثامنة من المؤتمر الطبي للاتحاد الآسيوي، والمقرر إقامته خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو/تموز 2025 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومنذ انطلاقه لأول مرة عام 1995 في طوكيو، يعتبر المؤتمر الطبي للاتحاد الآسيوي منصة محورية لتبادل المعرفة بين المتخصصين في الطب الرياضي والباحثين والمعنيين بكرة القدم.

ويعتبر سبيتار، المعتمد كمركز تميز طبي من قبل الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي لكرة القدم، من أبرز المؤسسات العالمية في مجال الطب الرياضي وعلوم الرياضة، وقد حافظ على شراكته الوثيقة مع الاتحاد الآسيوي لأكثر من 15 عاما من خلال العديد من المشاريع الطبية الرائدة.

ومن المقرر أن يشارك ما يصل إلى 20 خبيرا من مؤسسة "سبيتار" التي تتخذ من الدوحة مقرا لها في النسخة المقبلة من المؤتمر، حيث سيقدمون رؤى معمقة حول أحدث الأبحاث والابتكارات السريرية وأفضل الممارسات في مجال صحة الرياضيين وأدائهم، تأكيدا على التزام سبيتار بتطوير الطب الرياضي ورعاية الرياضيين في القارة الآسيوية.

وقال داتوك سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "يفخر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بانضمام سبيتار شريكا رئيسيا في المؤتمر الطبي الثامن، بينما نواصل سعينا الدائم نحو أعلى معايير الطب الرياضي في قارة آسيا".

وأضاف "لقد كان سبيتار دائما في طليعة مؤسسات رعاية الرياضيين، ليس فقط على مستوى آسيا بل كمؤسسة رائدة تحظى باحترام واسع في المجتمع العالمي للطب الرياضي. وباسم الاتحاد الآسيوي، أتوجه بجزيل الشكر على دعمه المتواصل وخبراته القيّمة على مر السنوات".

من جانبه، أكد خالد علي المولوي، القائم بأعمال المدير العام لمستشفى سبيتار، على أهمية المشاركة في هذا الحدث البارز، بقوله: "تبرز مشاركة سبيتار إلى جانب أبرز المؤسسات الرياضية العالمية مكانة المؤتمر الطبي الثامن للاتحاد الآسيوي كمنصة رئيسية لتطوير الطب الرياضي ورعاية الرياضيين".

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وأوضح: "نفخر بشراكتنا الوثيقة مع الاتحاد الآسيوي والجهات الدولية الأخرى لتعزيز بيئة صحية وآمنة للرياضيين ومجتمع الرياضة الأوسع. ومن خلال تركيزنا على التميز والابتكار الطبي، نهدف إلى دعم التنمية المستدامة للرياضة في آسيا وخارجها".

وقال الدكتور عبد العزيز جهمان الكواري، الرئيس التنفيذي لسبيتار وعضو اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر: "تجسد مشاركة سبيتار المستمرة في المؤتمر الطبي للاتحاد الآسيوي التزامنا الثابت بتطوير الطب الرياضي ورعاية الرياضيين".

عروض خبراء سبيتار

وسيقدم خبراء سبيتار عروضا في مجموعة متنوعة من المواضيع تشمل الذكاء الاصطناعي في الطب الرياضي، وإصابات العضلات في كرة القدم، ودروسا من كأس العالم 2022، وطب الأسنان الرياضي، وإعادة التأهيل عالي الأداء.

كما سيتناول المؤتمر مجالات جديدة مثل الجينوميات وكرة القدم النسائية، إلى جانب ورش عمل تطبيقية في طب الطوارئ، والعلاج الطبيعي، ومكافحة المنشطات، وتقنيات الحقن الموجهة بالموجات فوق الصوتية، وطب القلب الرياضي.

وسيكون لسبيتار أيضا جناح خاص ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، يستعرض من خلاله مسيرته وإنجازاته، ويوفر منصة تفاعلية للتواصل مع شركات الأدوية، ومصنعي الأجهزة الطبية، ومقدمي الرعاية الصحية، وغيرهم من الشركاء والجهات المعنية.