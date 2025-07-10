الهلال السعودي يضم الفرنسي تيو هرنانديز بعقد يمتد 3 أعوام

أعلن نادي الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم -اليوم الخميس- تعاقده مع الظهير الفرنسي تيو هرنانديز قادما من ميلان الإيطالي.

وكتب الهلال -عبر صفحته على موقع إكس- إن "الدولي الفرنسي في كتيبة الزعيم"، و"يبدو رائعا بالأزرق"، و"من ميلان إلى العاصمة الرياض، النجم تيو هرنانديز هلاليا".

ولم يكشف الهلال عن التفاصيل المالية للعقد الممتد لـ3 سنوات، لكن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن النادي السعودي دفع 25 مليون يورو إلى ميلان لإتمام الصفقة.

وقال ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن تيو (27 عاما) لن يكون ضمن خططه للموسم المقبل.

وخلال مسيرته، لعب تيو مع أتلتيكو مدريد وألافيس وريال مدريد وريال سوسيداد، قبل انتقاله إلى ميلان صيف 2019، ولعب معه خلال المواسم الـ6 الماضية.

وفاز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، وكأس السوبر الإيطالية في الموسم الماضي، إلى جانب تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسبانية مع ريال مدريد.

ولعب هرنانديز 38 مباراة مع منتخب فرنسا سجل خلالها هدفين، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021.