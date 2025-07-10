الاتحاد الإيطالي يخطط لإقامة مباراة تاريخية في أستراليا

وافق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس على خوض مواجهة ميلان أمام كومو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في بيرث بأستراليا، وقد تصبح أول مباراة ضمن منافسات دوري من دوريات أوروبا الكبرى تقام خارج بلدها.

ويأتي قرار نقل المباراة لأسباب لوجستية أولمبية أكثر منها لأسباب تجارية، إذ لن يكون ملعب سان سيرو الشهير التابع لميلان متاحا، وذلك لاستضافته حفل افتتاح ألعاب ميلانو-كورتينا الأولمبية الشتوية يوم السادس من فبراير/شباط المقبل.

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وينقل الاقتراح كرة القدم الأوروبية إلى منطقة جديدة بعد رفض السلطات طلبات سابقة لتنظيم مباريات الدوري المحلي في الخارج.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان "أبدى مجلس الإدارة موقفا إيجابيا بخصوص طلب خوض مباراة ميلان وكومو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي في بيرث".

وأضاف "وهذا يقربنا مما يمكن اعتباره رحلة تاريخية للدوري الإيطالي خارج البلاد".

لكن الاتحاد الإيطالي حذر من أن "إجراءات الترخيص المعقدة" لا تزال تتطلب موافقة رسمية من نظيره الأسترالي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالإضافة إلى الاتحاد الآسيوي للعبة والاتحاد الدولي (فيفا) قبل أن تقام المباراة التاريخية في أستراليا.