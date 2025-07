الأرجنتين تتصدر تصنيف الفيفا لأكثر من عامين والمغرب الأول عربيا

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم وأول المتأهلين إلى مونديال 2026 عن التصفيات الأميركية الجنوبية، على صدارتها للتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس، فيما انتزعت البرتغال المركز السادس من هولندا.

وخسرت الأرجنتين 0.8 نقطة وبات رصيدها 1885.36 بعد تعادل وفوز في الجولتين الـ15 والـ16 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، واحتفظت بالصدارة التي تزعمتها في 6 أبريل/نيسان 2023، بعد أشهر قليلة من نجاحها في التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

وكسبت إسبانيا 12.45 نقطة بفضل تأهلها إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية قبل أن تخسر اللقب أمام البرتغال.

واستفادت البرتغال من تتويجها بلقب المسابقة القارية الحديثة للمرة الثانية في تاريخها حيث ارتفع رصيدها بـ20.45 نقطة بانتصاريها على ألمانيا في نصف النهائي وإسبانيا في النهائي، وصعدت إلى المركز السادس على حساب هولندا التي اكتفت بتعزيز رصيدها بـ5.74 نقاط فقط.

وخرجت إيطاليا من نادي المنتخبات الـ10 الأولى وتراجعت الى المركز الـ11، فارتقت ألمانيا وكرواتيا إلى المركزين الـ9 والـ10 تواليا.

