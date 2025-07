الحارس المغربي بونو.. سد الهلال ضد مان سيتي في كأس العالم للأندية

استثمر المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ظهوره اللافت مع "الزعيم" في بطولة كأس العالم للأندية للتأكيد على أنه ما زال من بين أفضل حراس المرمى في العالم.

وقاد بونو الهلال فجر اليوم الثلاثاء لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بالفوز عليه 4-3 ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بونو (34 عاما) قام بـ10 تصديات حاسمة أمام مانشستر سيتي، 7 منها من داخل منطقة الجزاء.

وتصّدى بونو لـ3 فرص محققة في الشوط الأول حين كانت النتيجة تشير إلى تقدّم السيتزنس، وهو ما ساعد الهلال على العودة في الشوط الثاني قبل تحقيق الانتصار التاريخي.

وأشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء الحارس المغربي بالقول "صنعنا فرصا جيدة لكن بونو قام بتصديات مذهلة. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

في الأثناء، أصبح بونو أكثر حارس مرمى تصديا للكرات في النسخة الحالية والموسعة من كأس العالم للأندية.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات أن بونو قام بـ23 تصديا، متفوقا على أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي (20) ونيثان غارو حارس مرمى أوكلاند سيتي (20).

