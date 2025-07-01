سياسات ترامب تحرم سيدات كوبا من المشاركة في بطولة لكرة الطائرة

استُبعد منتخب كوبا للسيدات بكرة الطائرة من المشاركة في بطولة تُقام ببورتوريكو، بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للاعبات المنتخب وأعضاء الجهاز الفني.

وتستضيف بورتوريكو -التي تُعد إقليما تابعا للولايات المتحدة- نهائيات الأربعة الكبار لاتحادات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي للكرة الطائرة "NORCECA Final Four" في الفترة ما بين 16 و21 يوليو/تموز الجاري، بمشاركة منتخبات المكسيك وكوستاريكا وفريق البلد المضيف وانضم إليهم ترينيداد وتوباغو بعد استبعاد كوبا.

وأكد الاتحاد الكوبي لكرة الطائرة في بيان رسمي أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات لـ16 عضوا من البعثة.

Gobierno de Estados Unidos vuelve a impedir a #Cuba su presencia en una lid deportiva, al negar las visas al equipo de voleibol femenino para participar, en Puerto Rico, en el torneo Final Four de Norceca. pic.twitter.com/CZt8znahIk — El Acere D'Cuba🇨🇺🎶 (@DaisbelFerrer) June 27, 2025

وجاء في البيان "يعلن الاتحاد الكوبي لكرة الطائرة أن السفارة الأميركية في هافانا رفضت منح التأشيرات لجميع أعضاء الوفد المقرر مشاركته في بطولة نورسيكا فاينال فور للسيدات المقرر إقامتها في بورتوريكو من 16 إلى 21 يوليو".

وأوضح "شمل القرار 16 عضوا، هم 12 لاعبة ومدربان اثنان وحكم ومدير إداري، وهذا يُعد مخالفا للالتزامات التي تقع على عاتق الدول المستضيفة للأحداث الرياضية الدولية، إذ تُمنع كوبا من المشاركة في بطولة تُعد محطة أساسية للتأهل إلى دورة ألعاب أميركا الوسطى والكاريبي 2026 وتؤثر في التصنيف القاري والعالمي".

وختم البيان "إنها خطوة غير عادلة وتمييزية وتتنافى مع مبادئ الرياضة، وتضاف إلى أحداث سابقة ضد بعثات رياضية أخرى خلال هذا العام، مما يعزز الشكوك حول نوايا الدولة التي ستستضيف الألعاب الأولمبية عام 2028. قمنا بإحاطة المنظمين علما بما حدث".

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من جهته، انتقد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا هذا القرار عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس وعدّه "جزءا من القيود العنصرية الكارهة للأجانب" التي وضعها نظيره الأميركي، والذي يُعيق تطوّر الرياضة الكوبية من وجهة نظره.

Denegación de visados por gobierno EEUU a equipo voleibol femenino #Cuba para torneo en #PuertoRico, es parte de lista racista y xenófoba de restricciones visas elaborada por Secretario de Estado. Busca impedir desarrollo deporte cubano, al que ya limita con bloqueo recrudecido. pic.twitter.com/KMbDJhbpPx — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 27, 2025

بدوره، عبّر رئيس الاتحاد البورتوريكي للكرة الطائرة سيزار ترابانكو عن انزعاجه الشديد لاستبعاد المنتخب الكوبي، بسبب هذا القرار قائلا "غياب كوبا القوة التاريخية في الكرة الطائرة بقارتنا يشوه الروح التنافسية التي نعتز بها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُحرم فيها الرياضيون من كوبا من دخول الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، لولاية ثانية.

ففي مارس/آذار الماضي حُرم منتخب كوبا لكرة السلة من خوض مباراة تصفيات كأس أميركا في بورتوريكو، وفي الشهر نفسه مُنع 12 رياضيا من الدولة نفسها من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات فلوريدا، بسبب رفض منحهم التأشيرات.

وأثار هذا الإجراء مخاوف متزايدة لدى مسؤولي الاتحاد الكوبي لكرة الطائرة بشأن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة المقررة في لوس أنجلوس عام 2028.

يُذكر أن بورتوريكو تعد إقليما تابعا للولايات المتحدة منذ القرن الـ19، الأمر الذي يجعل القرارات الدبلوماسية المتعلقة بها خاضعة لسياسيات لحكومة الأميركية، رغم امتلاك الجزيرة منتخباتها الوطنية المستقلة في الرياضات المختلفة.