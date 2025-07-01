بعد إقصاء الهلال لمانشستر سيتي من كأس العالم للأندية.. هل كان رونالدو على حق؟

عام 2023، قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي ثم أكد قبل أيام، أن الدوري السعودي من بين أفضل 5 دوريات في العالم، فهل كان على حق؟

وبعد تجديد عقده مع النصر حتى عام 2027، قال رونالدو -في مقابلة له مع قناة النادي السعودي على موقع يوتيوب- إن "الدوري السعودي حاليا بين أفضل خمسة في العالم ونواصل التحسن ولدينا الوقت. أظهرنا للعالم في آخر عامين ونصف العام أن هذا الدوري يتطور".

وتابع "سعيد لأن الدوري تنافسي جدا، وحدهم الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يعرفون شيئا عن كرة القدم يقولون إنه ليس بين أفضل 5 دوريات في العالم. أنا مؤمن 100% بما أقوله والذين يلعبون في هذا الدوري يعرفون ما أتحدث عنه".

لتأتي مباراة أمس بين الهلال السعودي ومانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية، لتؤكد صوابية كلام رونالدو، بعد أن نجح "الزعيم" في إقصاء أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة العالمية، البطل السابق للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا من ثمن نهائي البطولة العالمية الموسعة.

وكان الهلال قدم نفسه على المسرح العالمي عندما استطاع أن يفرض التعادل على ريال مدريد بطل الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا وفاز على باتشوكا المكسكيك وتأهل إلى ثمن النهائي.

وكانت الشكوك تحوم حول تمديد رونالدو عقده مع النصر، خصوصا بعد أن كتب في مايو/أيار بحساباته على مواقع التواصل "انتهى الفصل"، في رسالة فهم منها انتهاء مشواره مع النصر وتزامنت مع تقارير بشأن تعزيزه صفوف الهلال، غريم النصر في العاصمة الرياض، في مونديال الأندية المقام راهنًا في الولايات المتحدة.

وأعلن النصر -الخميس الماضي- أن قائد البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه حتى سن الـ42.

ولم يعلن النصر عن قيمة العقد لكن صحيفة "صن" الإنجليزية أشارت إلى تفاصيل عقد رونالدو الضخم مع "العالمي" بقيمة إجمالية 576.35 مليون يورو.

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وكان رونالدو أول لاعب من الصف الأول ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف.

وبعد رونالدو انتقل إلى الدوري السعودي نجوم كبار من أمثال البرازيلي نيمار، والفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.