فاتي ينضم إلى موناكو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء

انضم المهاجم الإسباني أنسو فاتي إلى موناكو (ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الماضي) قادما من برشلونة بطل إسبانيا على سبيل الإعارة لموسم مع خيار التعاقد معه نهائيا، وذلك وفق ما أعلن نادي الإمارة اليوم الثلاثاء.

ووصل ابن الـ22 عاما إلى الإمارة الخميس الماضي، وخضع للفحوص الطبية الروتينية في اليوم التالي، قبل توقيع عقد انتقاله إلى موناكو على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار البقاء نهائيا مقابل 11 مليون يورو.

ووفق مصدر مقرب من الملف، سيتكفل برشلونة بجزء مهم من راتب اللاعب الدولي الذي خاض 11 مباراة بألوان إسبانيا سجل خلالها هدفين، على أن يحصل النادي الكتالوني على قسم من أي مكاسب مستقبلية ناجمة عن بيع اللاعب، شرط أن يُفعّل موناكو خيار الانتقال الدائم في مايو/أيار المقبل.

وُلد فاتي في غينيا بيساو في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وخاض أول مباراة احترافية له مع برشلونة وهو في الـ16 من عمره في 25 أغسطس/آب 2019.

دافع عن ألوان النادي الكتالوني في 123 مباراة (29 هدفا و8 تمريرات حاسمة)، وفاز بلقب الدوري الإسباني مرتين (2023 و2025) والكأس الإسبانية مرتين أيضا (2021 و2025) على غرار الكأس السوبر الإسبانية (2023 و2025).

عانى الموسم الماضي من كثرة الإصابات، واكتفى بخوض 11 مباراة فقط من دون أن يسجل أي هدف، مما يجعله متحفزا لإعادة إطلاق مسيرته بألوان موناكو الذي ضم هذا الصيف لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بطل مونديال 2018 والمدافع الإنجليزي إريك داير، وسيتم تقديم اللاعبين الثلاثة إلى وسائل الإعلام بعد غد الخميس.