هل يعود ميسي إلى أوروبا بعد نهاية عقده مع إنتر ميامي؟

يدرس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي إمكانية العودة إلى القارة الأوروبية العجوز من أجل الاستعداد بشكل مثالي لنهائيات كأس العالم 2026.

وينتهي عقد ميسي (38 عاما) مع إنتر ميامي في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، كما أن البند الذي يتيح التمديد لعام إضافي لم يتم تفعيله بعد، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وينظر ميسي وعائلته إلى هذه الفكرة باعتبارها خطوة إلى الأمام في سبيل الاستعداد بشكل مثالي لمشاركته السادسة في تاريخ المونديال.

🚨 BREAKING: "Leo Messi and his family told me on Friday, that he is considering playing somewhere else for the six months leading up to the World Cup. At one point, he had his contract settled to stay on, but now that’s been put on hold." @estebanedul 💣🇦🇷 pic.twitter.com/UBJlyBauoV

