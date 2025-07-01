هل يعود ميسي إلى أوروبا بعد نهاية عقده مع إنتر ميامي؟

يدرس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي إمكانية العودة إلى القارة الأوروبية العجوز من أجل الاستعداد بشكل مثالي لنهائيات كأس العالم 2026.

وينتهي عقد ميسي (38 عاما) مع إنتر ميامي في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، كما أن البند الذي يتيح التمديد لعام إضافي لم يتم تفعيله بعد، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وينظر ميسي وعائلته إلى هذه الفكرة باعتبارها خطوة إلى الأمام في سبيل الاستعداد بشكل مثالي لمشاركته السادسة في تاريخ المونديال.

🚨 BREAKING: "Leo Messi and his family told me on Friday, that he is considering playing somewhere else for the six months leading up to the World Cup. At one point, he had his contract settled to stay on, but now that’s been put on hold." @estebanedul 💣🇦🇷 pic.twitter.com/UBJlyBauoV — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 30, 2025

وبالتوازي مع هذه التطورات، ترى صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ميسي قد يحقق حلمه أخيرا باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الصحيفة "ميسي يدرس خيار الانتقال على سبيل الإعارة إلى دوري أكثر تنافسية استعدادا للدفاع عن لقب كأس العالم الصيف المقبل (2026)".

وفي الجهة المقابلة، ينفي إنتر ميامي وجود أي نية للانفصال عن ميسي، بل ويؤكد الرغبة المتبادلة لدى الطرفين في تمديد بقاء النجم الأرجنتيني إلى ما بعد نهاية العقد الحالي.

وتشير الدلائل الحالية إلى أن تجديد عقد ميسي مع إنتر ميامي بات قريبا جدا، حيث تؤكد مصادر مقربة من النادي أن المفاوضات بين الطرفين تتقدم بشكل جيد.

يذكر أن أفضل لاعب في العالم 8 مرات لعب في أوروبا لفريقين هما برشلونة -الذي حقق معه إنجازات أسطورية- وباريس سان جيرمان.

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ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة في صيف عام 2023 دافع ميسي عن ألوان إنتر ميامي في 63 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 50 هدفا وقدّم 24 تمريرة حاسمة.

وقاد "البرغوث" الفريق الأميركي إلى تحقيق لقبين هما كأس الدوريات ودرع المشجعين الذي يُمنح للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأميركي بقسميه الشرقي والغربي، ليشارك بعدها في منافسات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح إنتر ميامي في تجاوز دور المجموعات، حيث حل ثانيا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن بالميراس البرازيلي متفوقا على بورتو البرتغالي والأهلي المصري تواليا.

لكن مغامرة ميسي وفريقه توقفت عند حدود الدور ثمن النهائي بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها إنتر ميامي 0-4 أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

وشارك ميسي في المباريات الأربع من النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية سجل خلالها هدفا وحيدا.