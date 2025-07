"ميسي الصغير" على وشك توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد

قرر جوزيف جونيور أندريو غابرييل لاعب مانشستر يونايتد البالغ من العمر 14 عاما، مواصلة مستقبله مع الشياطين الحمر بعد تدخل حاسم من رؤساء النادي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد جيسون ويلكوكس والمدير الرياضي مات هارغريفز تدخلا الأسبوع الماضي لإقناع المراهق الملقب بـ"ميسي الصغير" بالبقاء في الشمال الغربي.

وفي مارس/آذار الماضي، سعى العديد من منافسي يونايتد للحصول على الموهبة غابرييل المعروف بـ"جي جي" والذي نشأ في لندن ولعب لفترات في تشلسي وأرسنال ووست هام وصقل مهاراته في كرة الصالات كما فعل في كرة القدم.

وأكد ألفريد بروكس، مالك نادي أولي فوتسال ومدرب غابرييل أن الأخير قادر بالفعل على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال "عندما بدأ التدريب لأول مرة، كانت قدرته التنافسية هي السمة البارزة".

وأوضح "قمت بتدريب ما يقرب من ألف لاعب من الأكاديمية على مدار سنوات ووجيه جيه هو الأفضل الذي رأيته على الإطلاق".

عندما كان في التاسعة من عمره، انتشر مقطع فيديو لغابرييل على منصة يوتيوب ظهر فيه تحت اسم "ميسي الصغير"، وهو اللقب الذي يرغب الشاب في التخلص منه، والآن في سن الـ14 يتم استدعاؤه إلى فريق تحت 18 عاما من أجل تطوير قدراته.

ويعتقد العديد من الباحثين عن المواهب أنه قد يصبح يوما ما مثل كريستيانو رونالدو أو نيمار، أكثر من ميسي.

🚨🔐 More on JJ Gabriel and Manchester United. The agreement to sign new deal for the young talent is set to be sealed, all completed.

The contract will be valid for the next two years, after key intervention by Jason Wilcox to avoid losing one of best and most wanted talents. pic.twitter.com/qkdjFiPVFz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2025