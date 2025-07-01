لفتة إنسانية من باتو لعائلة فتاة برازيلية لقيت حتفها في إندونيسيا

عرض ألكسندر باتو النجم السابق لمنتخب البرازيل وفريق ميلان الإيطالي التكفل بدفع تكاليف نقل جثة متسلقة، سقطت من جبل بركاني ارتفاعه نحو 600 متر إلى موطنها في البرازيل.

وتوفيت البرازيلية جوليانا مارينز البالغة من العمر 26 عاما بعد سقوطها أثناء المشي مسافات طويلة على جبل رينجاني، أحد أخطر مسارات المشي لمسافات طويلة في العالم، في جزيرة لومبوك الإندونيسية، في 20 يونيو/حزيران 2025.

كانت جوليانا ضمن مجموعة من المتنزهين بقيادة مرشد، لكنها شعرت بالتعب ولم تستطع مواصلة الرحلة وتُركت وحيدة على الدرب، وعند محاولتها العودة سقطت وظلت عالقة في شقّ جليدي غير قادرة على تحرير نفسها، لكنها لا تزال على قيد الحياة بحسب صور التقطتها طائرة بدون طيار.

واستمر البحث عن جوليانا أربعة أيام وواجهت فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى الموقع، وظروفًا جوية سيئة، وأعطالًا في المعدات، مما جعل عائلتها المقيمة في نيتيروي بالبرازيل تتهم فرق الإنقاذ المحلية بالإهمال، معتقدةً أن التدخل السريع كان سينقذها.

🇧🇷🇮🇩AGORA: Alexandre Pato, jogador e marido da filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, decidiu arcar com todos os custos para que a família de Juliana Marins possa trazer o corpo dela para o Brasil… 🙏❤️#JulianaMarins pic.twitter.com/IL4DUOPtXN — Brenno (@brenno__moura) June 25, 2025

تكلفة نقل الجثة إلى البرازيل 17 ألف دولار

في مواجهة التكلفة الباهظة لإعادة الجثة، المقدرة بنحو 17.8 ألف دولار، عرض لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي السابق ألكسندر باتو تمويل عودة جوليانا إلى البرازيل . وقد حاول الاتصال بوالد الضحية لعرض مساعدته، لكنه لم يتلقَّ ردًا حتى الآن.

وأكدت وسائل إعلام برازيلية، أن العرض حقيقي، رغم أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت عائلة الشابة قد قبلته أم رفضته.

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ولعب باتو لأندية إنترناسيونال وكورينثيانز وساوباولو البرازيليين وميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي وأورلاندو سيتي الأميركي وتيانجين تيانهاي الصيني، كما خاض 27 مباراة دولية مع منتخب بلاده مسجلا 10 أهداف.