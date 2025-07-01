فلومينسيني يهزم إنتر ويبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية

حجز فريق فلومينسيني بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على إنتر ميلان 2-صفر مساء الاثنين ضمن ثمن نهائي البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

وافتتح فلومينسيني باب التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق جيرمان كانو.

وعزز هيركولس تقدم الفريق البرازيلي بهدف ثان في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني (90+3).