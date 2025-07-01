فلومينسيني يهزم إنتر ويبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية
حجز فريق فلومينسيني بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على إنتر ميلان 2-صفر مساء الاثنين ضمن ثمن نهائي البطولة المقامة في الولايات المتحدة.
وافتتح فلومينسيني باب التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق جيرمان كانو.
3' German Cano wastes no time! ⏱️@FluminenseFC off to a flying start 🤯🇭🇺
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTFLU pic.twitter.com/QJPdC9RkEl
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2025
وعزز هيركولس تقدم الفريق البرازيلي بهدف ثان في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني (90+3).
90+3' HÉRCULEEEEEEEEEEEEEES! 💥
Fluzão strike in extra time to make it 2-0! 🇭🇺
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTFLU pic.twitter.com/NnmUD2lQFM
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2025