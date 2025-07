فلومينسيني يهزم إنتر ويبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية

حجز فريق فلومينسيني بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على إنتر ميلان 2-صفر مساء الاثنين ضمن ثمن نهائي البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

وافتتح فلومينسيني باب التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق جيرمان كانو.

3' German Cano wastes no time! ⏱️@FluminenseFC off to a flying start 🤯🇭🇺

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTFLU pic.twitter.com/QJPdC9RkEl

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2025