باولينيو "الأعرج" يتألق مع بالميراس في كأس العالم للأندية

أصر بالميراس البرازيلي ومدربه البرتغالي أبيل فيريرا على التعاقد مع المهاجم باولينيو في يناير/كانون الثاني الماضي، رغم علمهم المسبق بمعاناة اللاعب من إصابة في ساقه ما زال يعاني منها حتى الآن.

ويبدو أن بالميراس وفيريرا كانت لهم نظرة ثاقبة في هذه الصفقة، فاللاعب "الأعرج" -وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية- يؤدي واجباته الهجومية بنجاح منقطع النظير، خاصة في منافسات كأس العالم للأندية.

ودفع بالميراس 18 مليون يورو لمواطنه أتلتيكو مينيرو من أجل ضم باولو هنريكي سامبايو فيلهو -الشهير بـ"باولينيو"- اللاعب المُصاب المتخصص أيضا في قلب نتائج المباريات عند دخوله بديلا.

وقاد باولينيو (24 عاما) بالميراس لبلوغ الدور ربع النهائي من مونديال الأندية، بعدما سجّل السبت الماضي هدف الفوز (1-0) بمرمى مواطنه بوتافوغو في الشوط الإضافي الأول وتحديدا في الدقيقة 100، بعد أن دفع به المدرب فيريرا في الدقيقة 63 بدلا من فيتور روكي.

وبعد 3 دقائق من ذلك، ترك باولينيو مكانه في الملعب لزميله ميكائيل، إذ خرج وعلامات الألم واضحة عليه.

وأخيرًا.. بالميراس يفتتح التسجيل في الشوط الإضافي الأول ⚽️ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/fbAlMSPzkZ — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 28, 2025

وعن ذلك، قال فيريرا بعد المباراة "كان صفقة مهمة لنا. جئنا به ليلعب 30 دقيقة ويحسم المباراة. كنا نعلم أننا لا نستطيع الاعتماد عليه أكثر من ذلك، ندرك أنه سيحتاج إلى جراحة جديدة بعد انتهاء البطولة".

وأضاف "استبدلته، لأنه هو من طلب ذلك، يستحق منا كل التقدير نظير ما يقدّمه لنا ولمعاناته أيضا".

وفعل باولينيو الأمر ذاته أمام إنتر ميامي بالجولة الثالثة من دور المجموعات، إذ دخل في الدقيقة 55 وفريقه متأخر بالنتيجة 0-2، وسجل هدف تقليص الفارق (1-2) وكان وراء الهجمة التي أسفرت عن هدف التعادل.

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وأشاد زميله لويغي بما يقدّمه باولينيو مع بالميراس بالقول: "إنه نجم. إذا كان يلعب بهذا المستوى وهو في 30% أو 50% من مستواه، لكم أن تتخيلوا ماذا سيفعل لو كان في كامل جاهزيته".

زميل فينيسيوس جونيور

ونشأ باولينيو في فريق فاسكو دي غاما، وتزامل مع مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الحالي، في الفئات السنية الصغرى للفريق البرازيلي.

وقال باولينيو عن ذلك -في حوار سابق مع الصحيفة الإسبانية- "أعرفه منذ أن كنا أطفالا. نحن من المدينة نفسها، ولعبنا معا في المنتخب وفزنا بكوبا أميركا تحت 15 سنة".

وغادر باولينيو البرازيل في سن مبكرة، وانتقل إلى باير ليفركوزن الألماني عام 2018 في صفقة بلغت 18.5 مليون يورو، لكنه تعرّض لإصابة في الرباط الصليبي أثرت سلبيا على تطوره الكروي في القارة العجوز.

وهزّ باولينيو الشباك في أول مباراة لتشابي ألونسو مع فريقه السابق باير ليفركوزن، التي انتصر فيها على شالكه 4-0، علما بأنه لعب تحت قيادته 5 مباريات، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.