السعودية تستضيف السوبر الإيطالي للمرة الرابعة

أعلن رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إيتسيو سيمونيلي -الثلاثاء- أن الكأس السوبر الإيطالية ستقام للمرة الرابعة في المملكة العربية السعودية، ولكن في ديسمبر/كانون الأول بدلا من يناير/كانون الثاني.

وقال سيمونيلي عقب اجتماع الجمعية العمومية للرابطة "مواعيد كأس السوبر هي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول لمباراتي نصف النهائي، و22 منه للمباراة النهائية".

وأضاف "لا نعرف حتى الآن مكان إقامة هذه المباريات، هل في الرياض أم جدة، القرار يعود إلى السعوديين، أميل أكثر إلى جدة، لكن ليست لدينا إمكانية الاختيار".

وتقام الكأس السوبر الإيطالية منذ عام 2023 بمشاركة 4 فرق: بطل الدوري ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه.

وستضم نسخة 2025 نابولي حامل لقب الدوري، وإنتر ميلان الوصيف، وبولونيا بطل الكأس وميلان وصيفه.

وفاز ميلان بالنسخة الأخيرة للكأس السوبر الموسم الماضي محققا أول لقب له منذ عام 2022 بفوزه على غريمه التقليدي إنتر 3-2.

كما تحدث سيمونيلي عن إمكانية نقل مباراة الدوري بين ميلان وكومو إلى أستراليا في فبراير/شباط المقبل.

وقال "لقد قدمنا طلبا رسميا إلى الاتحاد الإيطالي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف "إنها عملية طويلة ومعقدة، لكننا لم نتلق أي ردود فعل سلبية حتى الآن، وقد توصلنا إلى هذه الفكرة لأن سان سيرو سيكون مغلقا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026".

وتابع "علينا التزام بإيجاد ملعب آخر، ونسعى لتحويل ذلك إلى فرصة للترويج لبطولتنا في الخارج".

وسيكون ملعب سان سيرو -الذي يخوض عليه إنتر ميلان وميلان مبارياتهما البيتية- مسرحا لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كورتينا-ميلانو (6-22 فبراير 2026) في 6 فبراير/شباط 2026.