البرازيلي مالكوم من المعاناة في برشلونة إلى جلاد غوارديولا مع الهلال

عاش البرازيلي مالكوم لاعب الهلال السعودي ليلة استثنائية مع "الزعيم" بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وسجّل مالكوم الهدف الثاني للهلال في المباراة التي جرت على ملعب كامبنغ وورلد، وانتهت بفوز الفريق السعودي على السيتزنز 4-3 ضمن الدور ثمن النهائي.

وبفضل هذا الهدف عاد مالكوم (28 عاما) إلى الواجهة العالمية، وتحول إلى أحد جلادي بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خاصة بعد أن مرّ بتجربة احترافية سيئة قبل سنوات مع برشلونة، حسب وصف صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ففي عام 2018 كان مالكوم بطل مشهد غريب في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن وافق فريقه السابق بوردو الفرنسي على جميع التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى روما الإيطالي.

لكن النادي الفرنسي ألغى الاتفاق المبدئي في اللحظات الأخيرة حين كان اللاعب في طريقه إلى المطار للسفر إلى روما، ليوقّع مالكوم بعدها بساعات عقد انتقاله إلى برشلونة في صفقة بلغت 41 مليون يورو.

ووصفت الصحيفة طريقة إتمام الصفقة بالقول "كانت واحدة من تلك المواقف الغريبة التي تحدث أحيانا في أروقة نادي برشلونة".

وبدأ مشوار مالكوم بشكل سيئ وانتهى بالطريقة ذاتها، إذ ارتدى اللاعب البرازيلي قميص برشلونة لمدة موسم واحد فقط 2018-2019 قبل رحيله إلى زينيت سان بطرسبورغ الروسي في صفقة استعاد فيها النادي الكتالوني كامل المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وظهر مالكوم مع برشلونة خلال ذلك الموسم في 24 مباراة بمختلف البطولات بمعدّل 1068 دقيقة، وسجل خلالها 4 أهداف فقط، أبرزها هدف في مرمى ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، كما تُوج بلقب الدوري الإسباني.

This is the last time that Malcom started against madrid, btw. pic.twitter.com/l9kzFa08Uz

— MILAGRO🇷🇺🇦🇫 #raphinhaballondor (@M1L4GRO) June 18, 2025