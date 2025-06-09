برشلونة غاضب من تير شتيغن بسبب تصرفه يوم الاحتفال بلقب الليغا

تتأزم وضعية الحارس أندريه تير شتيغن أكثر فأكثر مع فريقه برشلونة الذي يريد الاستغناء عنه والاستعانة بحارس إسبانيول خوان غارسيا، في وقت يرفض الألماني مغادرة النادي.

آخر فصول هذه العلاقة المتوترة تجلت في حالة الغضب التي سادت يوم احتفال البارسا بلقب الدوري الإسباني.

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تضمنت خطة الاحتفال باللقب في ملعب الأولمبيك بعد مباراة فياريال توجيه اللاعبين كلمة للجماهير، لكن قائد الفريق رفض ذلك، وفقًا لمصادر في النادي، مما أدى إلى تعديل خطة الاحتفال.

كان مجلس إدارة نادي برشلونة قد خطط لمباراة الدوري الإسباني قبل الأخيرة ضد فياريال كاحتفال كبير للجماهير في ملعب الأولمبيك دي مونتجويك، بعد فوز الفريق باللقب قبل 3 أيام على ملعب إسبانيولز.

كما كان من المقرر أن تكون المباراة الأخيرة هذا الموسم (مباراة الدوري في سان ماميس ضد أتلتيك بلباو) احتفالًا كبيرًا بحضور جماهير برشلونة في ملعب لويس كومبانيس.

وكشفت مصادر النادي لصحيفة "موندو ديبروتيفو" أن اللاعبين أرادوا مخاطبة الجماهير، لكن تير شتيغن قرر عدم التحدث عندما كان ذلك مخططًا له في جدول الاحتفالات، وقد أُبلغت وسائل الإعلام بذلك.

أثار هذا الأمر غضبًا كبيرًا بين الإدارة لعدم مراعاة مشاعر ما يقرب من 50 ألف مشجع. حتى إن رئيس برشلونة خوان لابورتا وهانسي فليك شوهدا على أرض الملعب، وهما يتحادثان بنبرة متوترة، متسائلين بحذر عمّا يحدث.

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وتعزو المصادر نفسها "تجاهل" تير شتيغن للخطابات إلى غضبه من لعبه أقل مما كان متوقعًا في الفترة الأخيرة من الموسم بعد حصوله على الضوء الأخضر للعودة بعد تعافيه من الإصابة.

تير شتيغن غاضب

كشف الصحفي ميغيل سانز عبر صحيفة "سبورت" أن تير شتيغن غاضب ولا يريد التفاوض مع برشلونة بسبب التكهنات المستمرة حول مستقبله في الكامب نو.

وقال إن شتيغن مصدوم ومتألم مما يحدث، ويعتقد أن هناك هجومًا شخصيًا ضده بتسريبات خبيثة من داخل النادي للضغط عليه للرحيل من الباب الخلفي.

وأضاف أن الألماني مستعد للمواجهة، ويؤكد استعداده للمنافسة على المركز الأساسي. كما أنه يتمسك بعقده الممتد حتى 2028 ولا يقبل الاستغناء عنه.

وتعتزم إدارة برشلونة إبلاغ تير شنيغن بأنه فقد مكانه كأساسي لصالح غارسيا وفويتشيك تشيزني (حارس ثانٍ) وأن عليه تقبل وضعه الجديد كحارس ثالث.

واقترب بطل الثلاثية المحلية من إتمام صفقة ضم غارسيا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن غارسيا سينضم إلى برشلونة الأسبوع المقبل بعقد يمتد 5 سنوات.

ويرى شتيغن أن ما يحدث معه سببه شخصي وليس رياضيًا، ويتهم المدير الرياضي ديكو والمدرب هانسي فليك بالمسؤولية.

وهو يشعر بالخيانة بعد تهميشه بعد إصابته، رغم تعافيه السريع لخدمة الفريق، وأنه غاضب بشدة من ذلك.

ويرفض الحارس الألماني خوض تجارب جديدة مثل الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين ولا يبحث عن فريق حاليًا. وقد أبدى نيته العودة إلى برشلونة لبداية التحضيرات، مهما حصل، وخوض الحرب إن تطلّب الأمر.